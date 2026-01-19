Milan blisko celu, ale bez euforii. Allegri postawił sprawę jasno

AC Milan w meczu 21. kolejki Serie A okazał się lepszy od Lecce (1:0). Po zakończeniu spotkania kilka zdań na temat rywalizacji wyraził trener Rossonerich – Massimiliano Allegri.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri podsumował mecz Milan – Lecce

AC Milan liczy się w tej kampanii w walce o najwyższe cele. Rossoneri obecnie plasują się na pozycji wicelidera ligi włoskiej, mając na koncie 46 punktów. Do pierwszego Interu Mediolan tracą tylko trzy oczka. Po starciu z Lecce również na temat zdobytych punktów głos zabrał szkoleniowiec 18-krotnych mistrzów Włoch.

– Zmiany są kluczowe. Ci, którzy wchodzą na boisko, muszą podnieść poziom. Potrzebowaliśmy Fullkruga w polu karnym, potrzebowaliśmy świeżości. Nie tyle fizycznej, co mentalnej. Chłopcy zagrali dobrze, tak jak w Como. Drużyna jest świetna, ale jesteśmy dopiero w połowie drogi do osiągnięcia celu – powiedział Allegri cytowany przez portal GianlucaDiMarzio.com.

– Fullkrug nie trenował zbyt dużo w West Hamie, a potem doznał urazu nogi. To jednak bardzo ważna opcja na końcówkę meczu. Możemy grać różnymi parami w ataku, ale musimy poprawić celność podań – zaznaczył włoski szkoleniowiec.

– Musimy być bardziej skoncentrowani, szybsi, ale jednocześnie mniej pospieszni na ostatnich 20 metrach. W drugiej połowie Lecce nieco zwolniło, ale my zwiększyliśmy tempo i to było dobre – dodał Allegri.

– Kiedy przestanę liczyć punkty? Kiedy matematycznie będziemy w pierwszej czwórce. Na dziś próg punktowy dający grę w Lidze Mistrzów wynosi 74 – zakończył trener Milanu.

AC Milan za tydzień rozegra kolejne spotkanie ligowe. Rossoneri zmierzą się z Romą. Mecz odbędzie się 25 stycznia o godzinie 20:45.