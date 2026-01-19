Manchester United na właściwej drodze? Rooney zabrał głos

Manchester United ma za sobą udany weekend. Zespół z Old Trafford pokonał ostatnio w derbach Manchester City. Tymczasem ciekawą wypowiedzią na temat Czerwonych Diabłów podzielił się Wayne Rooney.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Wayne Rooney

Wayne Rooney wprost o Manchesterze United dowodzonym przez Michaela Carricka

Manchester United rywalizuje w tym sezonie o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Aktualnie ekipa z Old Trafford jest na dobrej drodze do realizacji celu, zajmując piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 35 punktów. Do czwartego Liverpoolu traci zaledwie jedno oczko. Tymczasem na temat Czerwonych Diabłów wypowiedział się były reprezentant Anglii.

– Myślę, że ogólnie osiągnęli wiele, ale występ przeciwko Manchesterowi City był moim zdaniem najlepszym meczem Manchesteru United od bardzo dawna – przekonywał Wayne Rooney w rozmowie cytowanej przez portal internetowy Metro.

– Jeśli zapytasz, dlaczego Manchester United chciał byłego zawodnika na stanowisko trenera, odpowiedź brzmi: Michael Carrick zna klub, zna DNA klubu piłkarskiego i widzieliśmy to wszystko dzisiaj. Uważam, że byli absolutnie genialni – zaznaczył Anglik.

Manchester United już za tydzień rozegra szlagier ligi angielskiej przeciwko Arsenalowi. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia o godzinie 17:30. Ekipa z Old Trafford powalczy o swoje dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie. Jednocześnie drużyna dowodzona przez Michaela Carricka ma nadzieję na drugą wygraną z rzędu. Ogólnie gracze Czerwonych Diabłów pozostają bez porażki w Premier League od 26 grudnia minionego roku. Po raz ostatni przegrali 2 grudnia, ulegając Aston Villi (1:2) w ramach 17. kolejki Premier League.