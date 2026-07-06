Amorim szczerze o nowej pracy. Takie słowa fani Milanu chcieli usłyszeć

Ruben Amorim nie ukrywa entuzjazmu przed rozpoczęciem pracy w Milanie. Portugalczyk po przyjeździe do Włoch podkreślił, że objęcie Rossonerich jest dla niego wyjątkowym momentem.

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim odsłonił kulisy swojej decyzji. Nowy trener Milanu nie gryzł się w język

Ruben Amorim rozpoczyna jedną z najważniejszych misji w swojej trenerskiej karierze. Nowy szkoleniowiec Milanu pojawił się już we Włoszech i po raz pierwszy zwrócił się do mediów jako trener Rossonerich. Portugalczyk nie krył wzruszenia i dumy związanej z objęciem stanowiska w mediolańskim klubie.

– Bardzo się cieszę, że tu jestem. To dla mnie wielki zaszczyt być trenerem Milanu. Jeśli widzieliście mój jedyny wywiad, wiecie, jak wyjątkowy jest dla mnie ten moment – powiedział Amorim cytowany przez serwis GianlucaDiMarzio.com.

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Były szkoleniowiec Manchesteru United, Sportingu oraz Bragi przyznał, że mimo wcześniejszych planów zdecydował się podjąć kolejne wielkie wyzwanie. Portugalczyk otwarcie nawiązał do swoich wcześniejszych doświadczeń i zdradził, że początkowo rozważał zupełnie inny kierunek.

– To ogromne wyzwanie. Po moim poprzednim doświadczeniu obiecałem sobie, że wybiorę mniejszy projekt, ale oto jestem, a wyzwanie jest jeszcze większe – stwierdził nowy trener Mediolańczyków.

Amorim dał również do zrozumienia, że nie zamierza tracić czasu na wielkie deklaracje. Jego priorytetem ma być codzienna praca z zespołem oraz budowanie odpowiednich fundamentów pod przyszłe sukcesy klubu.

– Jestem bardzo dumny, że tu jestem. Chcę po prostu pracować z moimi zawodnikami i sztabem szkoleniowym. Jestem naprawdę szczęśliwy – podkreślił szkoleniowiec Czerwono-czarnych.

Już jutro Portugalczyk zamelduje się w ośrodku treningowym Milanello, gdzie rozpocznie pełnoetatową pracę z drużyną. Władze Milanu ogłosiły jego zatrudnienie w czerwcu 2026 roku, licząc, że 41-letni szkoleniowiec otworzy nowy rozdział w historii siedmiokrotnych triumfatorów Ligi Mistrzów.