Korona Kielce pożegnała pomocnika. Decyzja już zapadła

Marcin Cebula nie będzie dłużej zawodnikiem Korony Kielce. Klub zdecydował się nie skorzystać z opcji przedłużenia o dwa lata wygasającego kontraktu 30-letniego pomocnika.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Marcin Cebula opuścił Koronę

Korona Kielce kontynuuje przebudowę kadry przed kampanią 2026/2027. Tego lata do zespołu prowadzonego przez Jacka Zielińskiego dołączyli już Patrik Hellebrand z Górnika Zabrze, Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia oraz Ariel Mosór z Rakowa Częstochowa. Obecnie piłkarze Korony przebywają na zgrupowaniu w Busku-Zdroju, gdzie przygotowują się do inauguracji nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy.

W poniedziałek kielecki klub przekazał również informacje dotyczące Marcina Cebuli. Korona nie skorzystała z opcji przedłużenia wygasającej umowy 30-letniego pomocnika. Co ważne, był to drugi pobyt Cebuli przy Ściegiennego.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wychowanek Pogoni Staszów wrócił do Korony w połowie października ubiegłego roku. Jego powrót nie przebiegł zgodnie z oczekiwaniami. Problemy zdrowotne sprawiły, że wystąpił w zaledwie ośmiu meczach Ekstraklasy oraz jednym spotkaniu Pucharu Polski.

Łącznie w barwach Korony Cebula rozegrał 159 spotkań. Zdobył siedem bramek i zanotował dziesięć asyst. W trakcie swojej kariery reprezentował także barwy Rakowa Częstochowa oraz Śląska Wrocław.

– Marcin, dziękujemy Ci za ostatni rok, ale także za wszystkie te lata, w których z dumą reprezentowałeś Złocisto-Krwistych. Za walkę do ostatniego gwizdka, profesjonalizm i serce zostawione na murawie – przekazał klub w oficjalnym komunikacie.

Kielczanie rozpoczną ligowe rozgrywki od wymagającego wyjazdowego spotkania z Jagiellonią Białystok. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 25 lipca, o godzinie 14:45.