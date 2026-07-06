Tottenham pozbędzie się niechcianej gwiazdy. Transfer dopięty

Fiorentina sfinalizowała jedno z najciekawszych wzmocnień tego lata. Do zespołu z Florencji dołączy Radu Dragusin, który po półtorarocznej przygodzie w Tottenhamie wróci do włoskiej Serie A.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Dragusin ponownie zagra we Włoszech

Fiorentina osiągnęła już ustne porozumienie z Tottenhamem w sprawie transferu reprezentanta Rumunii. Środkowy obrońca przeniesie się do włoskiego klubu na zasadzie płatnego wypożyczenia za 1,5 miliona euro, a umowa będzie zawierała obowiązek wykupu opiewający na 17,5 miliona euro po zakończeniu sezonu. O wszystkim poinformował Fabrizio Romano.

Transfer oznacza kolejne spotkanie Dragusina z Fabio Paraticim. Obecny dyrektor sportowy Fiorentiny sprowadzał defensora do Tottenhamu z Genoi w 2024 roku, a teraz ponownie odegrał kluczową rolę w jego transferze.

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Rumuński stoper doskonale zna realia włoskiego futbolu. W przeszłości rozwijał się w akademii Juventusu, a później występował także w Sampdorii, Salernitanie i Genoi. To właśnie w barwach zespołu z Genui zapracował na transfer do Premier League po znakomitych występach w Serie A. W tamtym okresie znajdował się na celowniku wielu europejskich gigantów. Mówiło się między innymi o Barcelonie.

Pobyt w Tottenhamie nie potoczył się jednak zgodnie z planem. Dragusin miał problemy z regularną grą, a jego rozwój wyhamowała poważna kontuzja kolana. Teraz 23-letni obrońca liczy na odbudowę formy we Florencji i regularne występy. Ten młody zawodnik wciąż ma ogromny potencjał, by zostać jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników w Serie A.