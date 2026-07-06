Wielka szansa i ogromne ryzyko. Monaco podjęło ważną decyzję

16:37, 6. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / AS Monaco

AS Monaco postawiło na nowe otwarcie i szkoleniowca z ambitną wizją. Filipe Luis podpisał wieloletni kontrakt z klubem z Ligue 1 i ma poprowadzić zespół do walki o najwyższe cele.

Zawodnicy AS Monaco
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fot. Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy AS Monaco

Filipe Luis nowym trenerem AS Monaco

AS Monaco oficjalnie rozpoczęło kolejny etap budowy projektu sportowego. Klub z Księstwa poinformował za pośrednictwem klubowych mediów, że nowym trenerem pierwszego zespołu został Filipe Luis. Brazylijczyk związał się z ekipą z Ligue 1 umową obowiązującą do czerwca 2028 roku. Po raz pierwszy w swojej trenerskiej karierze będzie pracował w europejskim futbolu.

Dla władz Monaco jest to ruch, który ma wyznaczyć kierunek rozwoju drużyny na najbliższe lata. 40-letni szkoleniowiec wyrobił sobie bardzo mocną pozycję w Brazylii, prowadząc Flamengo. To właśnie tam dał się poznać jako trener stawiający na nowoczesny futbol, odważne decyzje oraz rozwój młodych zawodników. Jego praca została zauważona również poza Ameryką Południową, co ostatecznie otworzyło mu drzwi do jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów francuskiej Ligue 1.

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Nazwisko Filipe Luisa jest doskonale znane kibicom na całym świecie także dzięki jego bogatej karierze piłkarskiej. Były lewy obrońca przez lata występował w Atletico Madryt, Chelsea oraz reprezentacji Brazylii, zdobywając doświadczenie na najwyższym poziomie europejskiego futbolu. Teraz ma wykorzystać tę wiedzę już w roli szkoleniowca.

Ogólnie w Monaco liczą, że zatrudnienie Brazylijczyka przyniesie nie tylko nową energię, ale również konkretne wyniki sportowe. Celem pozostaje regularna walka o czołowe miejsca w Ligue 1 oraz powrót do ścisłej europejskiej elity. Przed Filipe Luisem stoi więc wymagające zadanie, ale jednocześnie szansa na potwierdzenie, że sukcesy osiągane w Brazylii mogą przełożyć się także na realia europejskiej piłki.

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