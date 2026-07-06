USA – Belgia: typy i kursy. Magia trybun znów zadziała? Gospodarze pragną niespodzianki

USA - Belgia: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

fot. Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisic w meczu z Paragwajem

Stany Zjednoczone Belgia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lipca 2026 11:59

USA – Belgia: typy bukmacherskie

7 lipca w godzinach nocnych czeka nas mecz 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Na Lumen Field w Seattle na boisko wybiegną USA oraz Belgia. Gospodarze tego turnieju spisują się na swojej ziemi bardzo przyzwoicie i zamierzają dalej liczyć się w walce o medale. Przeszkodzić w tym może najbliższy przeciwnik, który ma znacznie większe doświadczenie z grania w fazie pucharowej. Eksperci w tej konfrontacji spodziewają się przede wszystkim goli. Rywalizacja ta zapowiada się zatem kapitalnie. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

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USA – Belgia: ostatnie wyniki

Reprezentacja USA na mundialu wywiązuje się ze stawianych przed nią oczekiwań. Amerykanie w fazie grupowej nie uniknęli porażki, jednak spotkanie z Turcją (2:3) miało miejsce już na sam koniec fazy grupowej. USA było już wtedy po zwycięstwie 4:1 z Paragwajem i wygranej 2:0 z Australią. W 1/16 finału USA wyeliminowało Bośnię i Hercegowinę, nie tracąc w tej rywalizacji nawet gola (2:0).

Większe trudności w fazie grupowej mistrzostw świata miała Belgia. Reprezentacja ta na pierwsze zwycięstwo czekała aż do trzeciej serii gier i starcia z Nową Zelandią, którą pokonała 5:1. Wcześniej Belgowie zremisowali 1:1 z Egiptem oraz bezbramkowo z Iranem. W 1/16 finału Belgia była o krok od pożegnania się z turniejem. Ostatecznie udało jej się pokonać 3:2 Senegal w doliczonym czasie gry.

USA – Belgia: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą kilkukrotnie. Jeden z pamiętnych meczów miał miejsce na mundialu w Brazylii w 2014 roku. Wówczas na etapie 1/8 finału w podstawowym czasie gry żadna z drużyn nie strzeliła gola. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej lepiej spisali się Belgowie, którzy pokonali Amerykanów 2:1. Z kolei w marcu tego roku Belgia pokonała USA 5:2 w meczu towarzyskim.

USA – Belgia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują USA, czego dowodzi kurs 2.63. Wygraną Belgii możesz zagrać po kursie 2.67.

Stany Zjednoczone Belgia 2.53 3.40 2.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lipca 2026 11:59

USA – Belgia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana USA

Wygrana Belgii Wygrana USA

Wygrana Belgii 0 Votes

USA – Belgia: przewidywane składy

USA: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic

Belgia: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

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USA – Belgia: transmisja meczu

Pojedynek między USA a Belgią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się we wtorek (7 lipca) o godzinie 02:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

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