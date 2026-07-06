USA – Belgia: typy i kursy. Magia trybun znów zadziała? Gospodarze pragną niespodzianki

USA – Belgia: typy bukmacherskie
7 lipca w godzinach nocnych czeka nas mecz 1/8 finału mistrzostw świata 2026. Na Lumen Field w Seattle na boisko wybiegną USA oraz Belgia. Gospodarze tego turnieju spisują się na swojej ziemi bardzo przyzwoicie i zamierzają dalej liczyć się w walce o medale. Przeszkodzić w tym może najbliższy przeciwnik, który ma znacznie większe doświadczenie z grania w fazie pucharowej. Eksperci w tej konfrontacji spodziewają się przede wszystkim goli. Rywalizacja ta zapowiada się zatem kapitalnie. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
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USA – Belgia: ostatnie wyniki
Reprezentacja USA na mundialu wywiązuje się ze stawianych przed nią oczekiwań. Amerykanie w fazie grupowej nie uniknęli porażki, jednak spotkanie z Turcją (2:3) miało miejsce już na sam koniec fazy grupowej. USA było już wtedy po zwycięstwie 4:1 z Paragwajem i wygranej 2:0 z Australią. W 1/16 finału USA wyeliminowało Bośnię i Hercegowinę, nie tracąc w tej rywalizacji nawet gola (2:0).
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Większe trudności w fazie grupowej mistrzostw świata miała Belgia. Reprezentacja ta na pierwsze zwycięstwo czekała aż do trzeciej serii gier i starcia z Nową Zelandią, którą pokonała 5:1. Wcześniej Belgowie zremisowali 1:1 z Egiptem oraz bezbramkowo z Iranem. W 1/16 finału Belgia była o krok od pożegnania się z turniejem. Ostatecznie udało jej się pokonać 3:2 Senegal w doliczonym czasie gry.
USA – Belgia: historia
Reprezentacje te zagrały ze sobą kilkukrotnie. Jeden z pamiętnych meczów miał miejsce na mundialu w Brazylii w 2014 roku. Wówczas na etapie 1/8 finału w podstawowym czasie gry żadna z drużyn nie strzeliła gola. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej lepiej spisali się Belgowie, którzy pokonali Amerykanów 2:1. Z kolei w marcu tego roku Belgia pokonała USA 5:2 w meczu towarzyskim.
USA – Belgia: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują USA, czego dowodzi kurs 2.63. Wygraną Belgii możesz zagrać po kursie 2.67.
USA – Belgia: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana USA
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USA – Belgia: przewidywane składy
USA: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic
Belgia: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere
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USA – Belgia: transmisja meczu
Pojedynek między USA a Belgią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się we wtorek (7 lipca) o godzinie 02:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.
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