Leao coraz bliżej odejścia z Milanu. Zgodził się na ten transfer

Przyszłość Rafaela Leao coraz wyraźniej zmierza ku rozstaniu z Milanem. Według angielskich mediów Tottenham rozpoczął już pierwsze działania, aby sprowadzić portugalskiego skrzydłowego do Premier League.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Tottenham rozpoczął rozmowy z Leao

Rafael Leao pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników letniego okna transferowego. TEAMtalk informuje, że Tottenham nawiązał już kontakt z agentem Jorge Mendesem oraz otoczeniem piłkarza, badając możliwość przeprowadzenia transferu. Sam zawodnik ma być otwarty na przenosiny do Londynu.

Mimo udanych występów na mistrzostwach świata i pozytywnych wypowiedzi pod adresem Rubena Amorima, wszystko wskazuje na to, że drogi Leao i Milanu wkrótce się rozejdą. Podczas ostatniego spotkania przedstawicieli klubu z reprezentantami zawodnika obie strony miały potwierdzić gotowość do zakończenia współpracy.

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Leao ma być świadomy, że nie odgrywa kluczowej roli w planach nowego trenera Rossonerich. Z tego powodu wyraził zgodę na rozpoczęcie rozmów z zainteresowanymi klubami. Teraz wszystko zależy od tego, czy któryś z nich przedstawi Milanowi satysfakcjonującą ofertę.

Tottenham należy do najbardziej aktywnych klubów podczas obecnego okna transferowego. Zespół prowadzony przez Roberto De Zerbiego ma już za sobą kilka głośnych wzmocnień, a sprowadzenie Leao byłoby kolejnym mocnym sygnałem przed nowym sezonem. Na razie rozmowy mają jednak wstępny charakter i do Milanu nie wpłynęła jeszcze oficjalna oferta za portugalskiego skrzydłowego.

Leao znajduje się też na celowniku FC Barcelony. Obie strony rozmawiają już o transferze, ale na razie brakuje konkretów.