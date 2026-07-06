Holendrzy znaleźli następcę Koemana? Rozmowy już miały ruszyć

Reprezentacja Holandii może wkrótce rozpocząć nowy rozdział w swojej historii. Arne Slot znalazł się w gronie głównych kandydatów do objęcia kadry po odejściu Ronalda Koemana.

fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Z Liverpoolu prosto do kadry narodowej? Coraz więcej wskazuje na taki scenariusz

Reprezentacja Holandii stoi przed ważną decyzją dotyczącą obsady stanowiska selekcjonera. Po zakończeniu współpracy z Ronaldem Koemanem holenderska federacja analizuje dostępne opcje, a jednym z najpoważniejszych kandydatów ma być Arne Slot. Informacje w tej sprawie przekazał Florian Plettenberg z Bildu na X.

Według niemieckiego dziennikarza nazwisko byłego szkoleniowca Liverpoolu znalazło się na krótkiej liście kandydatów rozważanych przez władze KNVB. Co więcej, miało już dojść do wstępnych kontaktów pomiędzy stronami, co może świadczyć o realnym zainteresowaniu federacji zatrudnieniem 46-letniego trenera.

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Poszukiwania nowego selekcjonera nabrały tempa po decyzji o rozstaniu z Ronaldem Koemanem. Holenderski Związek Piłki Nożnej poinformował 1 lipca, że obecny kontrakt szkoleniowca nie zostanie przedłużony i wygaśnie wraz z końcem miesiąca.

Slot od lat uchodzi za jednego z najbardziej cenionych trenerów młodego pokolenia w Europie. Największy sukces odniósł podczas pracy w Liverpoolu, gdzie poprowadził zespół do mistrzostwa Premier League w sezonie 2024/25. Jego ofensywny styl gry oraz umiejętność rozwijania zawodników sprawiły, że zyskał uznanie nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale również w rodzimej Holandii.

Chociaż oficjalnych decyzji jeszcze nie ma, kandydatura Slota wydaje się wyjątkowo interesująca dla federacji. Jeśli rozmowy zakończą się powodzeniem, Oranje mogą powierzyć reprezentację trenerowi, który w ostatnich latach udowodnił swoją wartość na najwyższym europejskim poziomie.