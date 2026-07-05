AS Roma postawi na swoim. Zatrzyma czołowego defensora

Zeki Celik będzie kontynuował swoją karierę w Romie. Włoski klub dogadał się z prawym obrońcą co do przedłużenia umowy - poinformował Fabrizio Romano.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Zeki Celik przedłuży umowę z Romą

Zeki Celik w ostatnich miesiącach był łączony z odejściem z Romy. Media informowały o zainteresowaniu jego osobą ze strony Juventusu, Interu Mediolan, Liverpoolu, Chelsea oraz Fenerbahce Stambuł. Wymienione kluby liczyły, że uda im się pozyskać 29-letniego prawego obrońcę bez konieczności płacenia kwoty odstępnego, ponieważ kontrakt zawodnika z rzymskim gigantem zbliżał się do końca. Ostatecznie w sprawie przyszłości reprezentanta Turcji doszło jednak do niespodziewanego zwrotu akcji.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Roma osiągnęła bowiem pełne porozumienie z Zekim Celikiem w sprawie przedłużenia wygasającej umowy. Mierzący 180 centymetrów boczny defensor zaakceptował warunki nowego kontraktu, który ma obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku. Tym samym turecki wahadłowy pozostanie na Stadio Olimpico na kolejne sezony i nadal będzie ważnym elementem zespołu prowadzonego przez Gian Piero Gasperiniego.

Prawy obrońca występuje w barwach Romy od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się do stolicy Włoch z LOSC Lille za 7,5 miliona euro. W swoim piłkarskim CV ma również Istanbulspor, Karacabey Belediye Spor oraz Bursaspor, którego jest wychowankiem. Celik w minionej kampanii rozegrał 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie etatowego reprezentanta Turcji na około 15 milionów euro.

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