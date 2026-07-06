Portugalia – Hiszpania: typy i kursy. Przed nami derby Półwyspu Iberyjskiego

Portugalia - Hiszpania: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Ten pojedynek jest absolutnym hitem 1/8 finału tegorocznego mundialu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na AT&T Stadium już w ten poniedziałek, 6 lipca o godzinie 21:00.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Lamine Yamal

Portugalia Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lipca 2026 10:41

Portugalia – Hiszpania, typy i przewidywania

Derby Półwyspu Iberyjskiego i jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań 1/8 finału mistrzostw świata 2026 – tak można określić starcie Portugalii z Hiszpanią. Będzie to również pojedynek dwóch piłkarskich pokoleń, ponieważ doświadczony Cristiano Ronaldo stanie naprzeciwko jednego z największych talentów światowego futbolu, Lamine’a Yamala. Obie reprezentacje są kandydatami do końcowego triumfu, dlatego kibice mogą spodziewać się widowiska pełnego emocji oraz walki do samego końca o awans do ćwierćfinału. Początek rywalizacji na AT&T Stadium już w ten poniedziałek, 6 lipca o godzinie 21:00.

Moim zdaniem z awansu do ćwierćfinału cieszyć się będzie reprezentacja Portugalii. Uważam, że Cristiano Ronaldo po raz kolejny okaże się lepszy od Lamine’a Yamala i podobnie jak w finale Ligi Narodów poprowadzi swój zespół do zwycięstwa. Mój typ: wygrana Portugalii.

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Portugalia – Hiszpania, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Portugalii przed tym spotkaniem wygląda bardzo dobrze. Roberto Martinez posiada do dyspozycji wszystkich zawodników, dzięki czemu będzie mógł skorzystać z optymalnego składu. Większe problemy ma Luis de la Fuente, który nie skorzysta z kontuzjowanego Nico Williamsa. To jedyne istotne osłabienie reprezentacji Hiszpanii przed dzisiejszym meczem.

Portugalia – Hiszpania, ostatnie wyniki

Portugalia przystępuje do poniedziałkowej potyczki po zwycięstwie 2:1 nad Chorwacją w 1/8 finału mistrzostw świata. Wcześniej podopieczni Roberto Martineza zakończyli zmagania w fazie grupowej bezbramkowym remisem z Kolumbią. Hiszpania z kolei w poprzedniej rundzie pewnie pokonała Austrię 3:0, zaś w 3. kolejce grupowej skromnie wygrała 1:0 z Urugwajem. Zespół Luisa de la Fuente prezentuje więc trochę lepszą formę.

Portugalia – Hiszpania, historia

Historia bezpośrednich spotkań Portugalii z Hiszpanią pokazuje, jak wyrównana jest rywalizacja tych reprezentacji. W pięciu ostatnich meczach Portugalczycy odnieśli jedno zwycięstwo, Hiszpanie także wygrali raz, zaś aż trzy spotkania zakończyły się remisem. Taki bilans potwierdza, że starcia wymienionych drużyn z Półwyspu Iberyjskiego są niezwykle zacięte i trudno wskazać wyraźnego faworyta.

Portugalia – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Według obliczeń bukmacherów nieznacznym faworytem poniedziałkowego pojedynku jest zespół Luisa de la Fuente, który zaprezentował się trochę lepiej od ekipy Roberto Martineza w dotychczasowych meczach mistrzostw świata. Kurs na wygraną Portugalczyków wynosi około 3.90, typ na zwycięstwo Hiszpanów to mniej więcej 2.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Portugalia Hiszpania 3.90 3.60 1.97 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lipca 2026 10:41

Portugalia – Hiszpania, przewidywane składy

Portugalia: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, Neves – Neto, Fernandes, Leao – Ronaldo

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Portugalia – Hiszpania, transmisja meczu

Pojedynek między Portugalią a Hiszpanią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Początek rywalizacji na AT&T Stadium już w ten poniedziałek, 6 lipca o godzinie 21:00.

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