Portugalia – Hiszpania: typy i kursy. Przed nami derby Półwyspu Iberyjskiego

Portugalia – Hiszpania, typy i przewidywania
Derby Półwyspu Iberyjskiego i jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań 1/8 finału mistrzostw świata 2026 – tak można określić starcie Portugalii z Hiszpanią. Będzie to również pojedynek dwóch piłkarskich pokoleń, ponieważ doświadczony Cristiano Ronaldo stanie naprzeciwko jednego z największych talentów światowego futbolu, Lamine’a Yamala. Obie reprezentacje są kandydatami do końcowego triumfu, dlatego kibice mogą spodziewać się widowiska pełnego emocji oraz walki do samego końca o awans do ćwierćfinału. Początek rywalizacji na AT&T Stadium już w ten poniedziałek, 6 lipca o godzinie 21:00.
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Moim zdaniem z awansu do ćwierćfinału cieszyć się będzie reprezentacja Portugalii. Uważam, że Cristiano Ronaldo po raz kolejny okaże się lepszy od Lamine’a Yamala i podobnie jak w finale Ligi Narodów poprowadzi swój zespół do zwycięstwa. Mój typ: wygrana Portugalii.
Portugalia – Hiszpania, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa Portugalii przed tym spotkaniem wygląda bardzo dobrze. Roberto Martinez posiada do dyspozycji wszystkich zawodników, dzięki czemu będzie mógł skorzystać z optymalnego składu. Większe problemy ma Luis de la Fuente, który nie skorzysta z kontuzjowanego Nico Williamsa. To jedyne istotne osłabienie reprezentacji Hiszpanii przed dzisiejszym meczem.
Portugalia – Hiszpania, ostatnie wyniki
Portugalia przystępuje do poniedziałkowej potyczki po zwycięstwie 2:1 nad Chorwacją w 1/8 finału mistrzostw świata. Wcześniej podopieczni Roberto Martineza zakończyli zmagania w fazie grupowej bezbramkowym remisem z Kolumbią. Hiszpania z kolei w poprzedniej rundzie pewnie pokonała Austrię 3:0, zaś w 3. kolejce grupowej skromnie wygrała 1:0 z Urugwajem. Zespół Luisa de la Fuente prezentuje więc trochę lepszą formę.
Portugalia – Hiszpania, historia
Historia bezpośrednich spotkań Portugalii z Hiszpanią pokazuje, jak wyrównana jest rywalizacja tych reprezentacji. W pięciu ostatnich meczach Portugalczycy odnieśli jedno zwycięstwo, Hiszpanie także wygrali raz, zaś aż trzy spotkania zakończyły się remisem. Taki bilans potwierdza, że starcia wymienionych drużyn z Półwyspu Iberyjskiego są niezwykle zacięte i trudno wskazać wyraźnego faworyta.
Portugalia – Hiszpania, kursy bukmacherskie
Według obliczeń bukmacherów nieznacznym faworytem poniedziałkowego pojedynku jest zespół Luisa de la Fuente, który zaprezentował się trochę lepiej od ekipy Roberto Martineza w dotychczasowych meczach mistrzostw świata. Kurs na wygraną Portugalczyków wynosi około 3.90, typ na zwycięstwo Hiszpanów to mniej więcej 2.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.
Portugalia – Hiszpania, przewidywane składy
Portugalia: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, Neves – Neto, Fernandes, Leao – Ronaldo
Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
Portugalia – Hiszpania, transmisja meczu
Pojedynek między Portugalią a Hiszpanią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach tegorocznych mistrzostw świata możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Początek rywalizacji na AT&T Stadium już w ten poniedziałek, 6 lipca o godzinie 21:00.
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