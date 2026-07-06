Motor Lublin zatrzymał pomocnika. Gwiazdor z nowym kontraktem

Motor Lublin poinformował, iż Ivo Rodrigues przedłużył kontrakt. Nowa umowa portugalskiego pomocnika będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Ivo Rodrigues przedłużył umowę w Motorze

Motor Lublin przygotowuje się do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy pod wodzą Mariusza Misiury, który zastąpił zwolnionego Mateusza Stolarskiego. Klub przechodzi latem istotne zmiany kadrowe. Barwy lubelskiego klubu zasilił Bartosz Bereszyński, który zakończył swoją przygodę z włoskimi klubami, a także Mateusz Łęgowski oraz bramkarz Mihai Popa.

Po przedłużonym urlopie do treningów z drużyną wrócił również Ivo Rodrigues. Portugalski pomocnik otrzymał dodatkowy czas wolny od klubu w związku z narodzinami syna. Motor potwierdził, że kontrakt 31-letniego zawodnika został automatycznie przedłużony o kolejny rok. Oznacza to, że Portugalczyk pozostanie w klubie również w sezonie 2026/2027.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Rodrigues dołączył do Motoru w lipcu 2025 roku, przechodząc z Moreirense. Wcześniej doświadczenie zbierał Royal Antwerp FC, Famalicao oraz w rezerwach FC Porto. Środkowy pomocnik w pierwszym zespole Smoków zadebiutował w 2015 roku. W minionym sezonie Portugalczyk był jednym z ważniejszych zawodników Motoru. Rozegrał 32 spotkania, w których strzelił dwa gole i dorzucił pięć asyst.

Pod wodzą nowego szkoleniowca Motor rozpocznie nowy sezon od wyjazdowego starcia z Widzewem Łódź. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 26 lipca, o godzinie 17:30. Natomiast pierwszy domowy mecz Lublinianie zagrają z Jagiellonią Białystok (31 lipca).