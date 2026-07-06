Raków Częstochowa rusza po skrzydłowego. Trwają rozmowy

Raków Częstochowa zainteresował się skrzydłowym. Portal Expressen.se ujawnił, że Medaliki prowadzą rozmowy w sprawie transferu Oskara Falleniusa z Djurgardens IF.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Oskar Fallenius na celowniku Rakowa

Raków Częstochowa przygotowuje się do nowego sezonu, który rozpocznie się od rywalizacji w eliminacjach Ligi Konferencji. W drugiej rundzie zespół Dawida Kroczka zmierzy się z maltańską Vallettą. Z kolei w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Wisłą Płock.

Do drużyny spod Jasnej Góry dołączyli już Dieudonne Gaucho Debohi, Tarik Karić, Oliwier Kwiatkowski oraz Jakub Jendryka. Z klubem pożegnali się m.in. Ivi Lopez, Ariel Mosór oraz Zoran Arsenić.

Władze klubu nie zamierzają jednak kończyć aktywności na rynku transferowym i szykują kolejne wzmocnienia. Na radarze Medalików znalazł się Oskar Fallenius z Djurgardens IF. Jak informuje szwedzki portal „Expressen”, Częstochowianie rozpoczęli już działania w sprawie pozyskania 24-letniego skrzydłowego.

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Szwedzki zawodnik ma ważny kontrakt z Djurgardens do końca bieżącego roku. Fallenius trafił do szwedzkiego klubu w lutym 2023 roku z Brondby IF, a wcześniej występował również w m.in. IK Start oraz IF Brommapojkarna.

W rozgrywkach szwedzkiej ekstraklasy skrzydłowy rozegrał dotychczas 74 spotkania, w których zdobył pięć bramek i zanotował 10 asyst. Raków od dłuższego czasu miał obserwować rozwój Falleniusa, jednak dopiero teraz miał przejść do konkretnych działań transferowych. Szwed uchodzi za piłkarza dobrze wyszkolonego technicznie, szybkiego i mogącego grać przede wszystkim na prawym skrzydle. Serwis Transfermarkt.de wycenia Szweda na 400 tysięcy euro.