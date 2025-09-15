Luka Modrić bohaterem Milanu. Strzelił pierwszego gola w Serie A [WIDEO]

AC Milan wygrał 1:0 z Bologną w meczu 3. kolejki Serie A. Autorem jedynego gola w tym spotkaniu był Luka Modrić, którego wybrano najlepszym zawodnikiem pojedynku.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

AC Milan pokonał Bolonię. Luka Modrić zapewnił zwycięstwo

W niedzielny wieczór odbyło się interesujące spotkanie w ramach 3. kolejki Serie A, w którym AC Milan podejmował Bolognę na San Siro. Choć prowadzony przez Massimiliano Allegriego zespół gospodarzy był stawiany w roli zdecydowanego faworyta, to sam mecz okazał się zaskakująco wyrównany. Obie drużyny grały bardzo uważnie w defensywie, a dogodnych sytuacji bramkowych nie obejrzeliśmy wiele. Kibice zgromadzeni na stadionie musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ na rozstrzygnięcie i jedynego gola w tej potyczce trzeba było poczekać aż do drugiej połowy.

Decydujący moment nadszedł w 61. minucie. To właśnie wtedy na listę strzelców wpisał się Luka Modrić, który doskonale odnalazł się w polu karnym gości. Chorwat wykorzystał precyzyjne podanie od Alexisa Saelemaekersa i uderzył z pierwszej piłki, całkowicie zaskakując Łukasza Skorupskiego. Było to premierowe trafienie doświadczonego pomocnika w barwach ekipy Rossonerich, a jednocześnie bramka na wagę trzech punktów. 40-latek nie tylko zapewnił swojemu zespołowi zwycięstwo, ale również został wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania.

𝐋𝐔𝐊𝐀, 𝐋𝐔𝐊𝐀 𝐌𝐎𝐃𝐑𝐈𝐂! ⚽️🎯



On jest po prostu niesamowity! 🤌



🇵🇱 Łukasz Skorupski pokonany, Milan prowadzi! 🔥 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/vKMjMWVxGv — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 14, 2025

Luka Modrić dołączył do Milanu przed rozpoczęciem obecnego sezonu, po zakończeniu swojej długiej oraz bogatej w sukcesy przygody z Realem Madryt. W koszulce drużyny Królewskich legendarny Chorwat rozegrał ponad dekadę, wygrywając sześciokrotnie Ligę Mistrzów, cztery razy La Ligę czy Złotą Piłkę w 2018 roku. 40-letni piłkarz na boiskach włoskiej Serie A udowadnia, że wciąż potrafi przesądzać o losach meczów, co pokazał wczorajszego wieczoru. Dla kibiców Milanu doświadczenie i klasa kapitana reprezentacji Chorwacji mogą okazać się bezcenne w walce o najwyższe cele na ligowym podwórku.