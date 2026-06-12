Raków chce bramkostrzelnego Francuza! W tle Celtic, Genk i FC Lorient [NASZ NEWS]

Raków Częstochowa szykuje się do nowego sezonu, co oznacza również pozyskanie kilku piłkarzy. Z naszych informacji wynika, że częstochowski klub mocno zabiega o francuskiego napastnika. Ujawniamy szczegóły.

SPP Sport Press Photo/Alamy Na zdjęciu: Elias Filet

Napastnik poszukiwany

Raków Częstochowa udanie zakończył poprzedni sezon, bo tak trzeba odczytywać awans do europejskich pucharów. Klub zdążył już ogłosić pozyskanie francuskiego obrońcy, poinformował też o przedłużeniu umowy pierwszego trenera.

Wiadomo jednak, że na tym nie koniec. Raków szuka piłkarzy na kilka pozycji, a jedną z nich jest napad. I tu ciekawa informacja. Z naszych ustaleń wynika, że częstochowski klub mocno zabiega o Eliasa Fileta. To 24-letni bramkostrzelny napastnik z Francji.

Bardzo udany sezon w FC Aarau

Określenie „bramkostrzelny” pasuje do niego jak ulał, zwłaszcza w kontekście ostatniego sezonu. Otóż Elias, lewonożny zawodnik FC Aarau, zdobył w rozgrywkach drugiej ligi szwajcarskiej aż 20 bramek. Do tego doszło trafienie w Pucharze Szwajcarii, a także gol w barażach o szwajcarską ekstraklasę. W sumie wystąpił w 40 meczach, strzelając 22 gole i notując 6 asyst.

Paryż, Sochaux, Luksemburg i Chorwacja

Urodzony w Paryżu zawodnik (186 cm wzrostu) miał ciekawą drogę do Aarau. Jest wychowankiem Sochaux, ale grał też w Luksemburgu i Chorwacji (NK Istria). Do Szwajcarii trafił zimą 2025 roku. W ostatnim sezonie eksplodował, więc na brak ofert nie narzeka. Zagraniczne media podają, że interesują się nim takie kluby jak Celtic Glasgow, FC Lorient czy Genk.

Umowa z Aarau obowiązuje piłkarza do lata 2027 roku.