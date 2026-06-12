Media: Turcy zainteresowani piłkarzem Legii Warszawa

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Rajović odejdzie z Legii?! Ma być zainteresowanie

Legia Warszawa ma za sobą trudny sezon, który był jednak blisko zakończenia bardzo sensacyjnym rozwiązaniem. Trzeba bowiem pamiętać, że do ostatnich minut ostatniej kolejki mieli oni szanse na grę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy i to pomimo tego, że zimowali w strefie spadkowej. Niemniej to się nie udało i klub przygotowuje się już do nowego sezonu PKO Ekstraklasy.

Jednym z elementów ma być czyszczenie kadry. Jak informował ostatnio Piotr Koźmiński na naszych łamach, Legia wystawiła na sprzedaż Miletę Rajovicia. Stołeczna ekipa sporo oczekuje za napastnika, ale jak się okazuje – przynajmniej według medialnych doniesień – pojawiło się zainteresowanie. Według informacji przekazanych przez serwis „samsungazetesi.com”, turecki Samsunspor jest zainteresowany napastnikiem. Trudno jednak przesądzać na ile realne są to informacje, bowiem tamtejsze media słyną z licznych plotek transferowych.

Mileta Rajović w minionym sezonie rozegrał w sumie 43 spotkania, w których zdobył 10 goli. 26-letni Duńczyk do Legii przychodził za około trzy miliony euro, a obecnie jego wartość według serwisu „Transfermarkt” wynosi raptem milion. Napastnik związany jest z klubem z Łazienkowskiej umową do końca czerwca 2029 roku.

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