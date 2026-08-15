Cody Gakpo jest na dobrej drodze, aby tego lata opuścić Liverpool. Holender jest o krok od dołączenia do Tottenhamu Hotspur. Zawodnik osiągnął już porozumienie z klubem z Londynu - przekazuje Nicolo Schira.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Tottenham Hotspur osiągnął porozumienie z Gakpo

Cody Gakpo nie znajduje się w planach Liverpoolu, który od wielu tygodni poszukiwał zawodnikowi nowego pracodawcy. Negocjacje toczyły się długo, ale wszystko na to wskazuje, że Holender wkrótce zostanie zawodnikiem Tottenhamu Hotspur. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że skrzydłowy osiągnął porozumienie z zespołem Spurs.

Włoski dziennikarz zdradził, że kontrakt Cody’ego Gakpo z Tottenhamem Hotspur ma obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku. Wszystko teraz leży w rękach Spurs oraz Liverpoolu. Oba kluby pracują nad sfinalizowaniem transferu. Władze klubu z Londynu będą musiały wyłożyć spore pieniądze na stół, jeśli chcą pozyskać Holendra. Dokładnych oczekiwań finansowych The Reds jednak nie poznaliśmy.

Przygoda Cody’ego Gakpo na Anfield Road nie była dotychczas specjalnie udana. Liverpool wiązał ogromne nadzieje z reprezentantem Holandii. Zawodnik jednak na dłuższą metę nie potrafił ustabilizować formy. Sam skrzydłowy ma tego świadomość, dlatego podjął decyzję o zmianie barw klubowych.

Cody Gakpo do tej pory rozegrał łącznie 180 spotkań w koszulce Liverpoolu. Holender zdołał zgromadzić na swoim koncie 50 trafień, a także zaliczył 23 asysty.