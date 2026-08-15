Juan Musso lada moment może opuścić Atletico Madryt. Bramkarz liczy na powrót do Serie A. Agenci Argentyńczyka zaoferowali jego usługi Juventusowi oraz SSC Napoli - donosi Nicolo Schira.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Juan Musso

Juventus i SSC Napoli otrzymali ofertę. Juan Musso chce wrócić do Serie A

Juan Musso może tego lata opuścić Atletico Madryt. Argentyński bramkarz liczy na powrót do Włoch, gdzie spędził kilka lat swojej kariery. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że jego przedstawiciele rozpoczęli już działania w tej sprawie i w ostatnim tygodniu zaoferowali usługi zawodnika Juventusowi oraz SSC Napoli.

Atletico Madryt jest obecnie pracodawcą Juana Musso. Sytuacja byłego gracza Atalanty Bergamo w hiszpańskim klubie może skłonić go do zmiany otoczenia. 32-latek zna Serie A bardzo dobrze, ponieważ wcześniej reprezentował barwy Udinese Calcio oraz wspomnianej La Dei. To właśnie na włoskich boiskach Argentyńczyk spędził znaczną część swojej europejskiej kariery.

Zainteresowanie ze strony SSC Napoli nie jest przypadkowe. Neapolitańczycy rozważają Musso jako jedną z opcji do obsadzenia bramki, szczególnie w przypadku odejścia Vanji Milinkovicia-Savicia. Juventus również otrzymał propozycję sprowadzenia Argentyńczyka, dlatego najbliższe tygodnie mogą przynieść więcej konkretów w sprawie jego przyszłości.

Juan Musso do tej pory rozegrał 27 spotkań między słupkami Atletico Madryt. Argentyńczyk może się pochwalić doskonałą liczbą czystych kont. Udało mu się aż 13-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.