Paris Saint-Germain lada moment będzie mogło ogłosić transfer. Mistrzowie Francji osiągnęli już pełne porozumienie ws. przenosin Miki Godtsa. Ajax Amsterdam zarobi na tej transakcji aż 55 milionów euro - informuje "L'Equipe".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Mika Godts wzmocni PSG

Paris Saint-Germain jest już bardzo blisko sfinalizowania kolejnego transferu tego lata. Z informacji przekazanych przez „L’Equipe” dowiadujemy się, że mistrzowie Francji osiągnęli werbalne porozumienie z Ajaksem Amsterdam w sprawie sprowadzenia Miki Godtsa. Do zamknięcia transakcji pozostały już formalności, a całkowita wartość transferu ma wynieść około 55 milionów euro.

21-letni Belg ma za sobą znakomity sezon w barwach Ajaksu Amsterdam. Mika Godts był jedną z najjaśniejszych postaci zespołu z Amsterdamu i w samej Eredivisie zanotował 17 bramek oraz 12 asyst. Takie liczby sprawiły, że młody skrzydłowy znalazł się na radarze kilku europejskich klubów, ale ostatecznie to Paris Saint-Germain okazało się najbardziej konkretne.

Mika Godts jest już po uzgodnieniu warunków indywidualnego kontraktu z paryskim klubem. Belg ma wkrótce udać się do Francji, gdzie przejdzie badania medyczne i podpisze umowę. Ajax może być bardzo zadowolony z całej operacji, ponieważ trzy lata temu sprowadził zawodnika z Genku za około milion euro.

Transfer Miki Godtsa spowoduje najpewniej, że lada moment Paris Saint-Germain pożegna Bradleya Barcolę. Francuz jest o krok od zostania zawodnikiem Liverpoolu.