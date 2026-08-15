50 milionów euro i kontrakt do 2031 roku. PSG ogłosiło transfer

11:45, 15. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain oficjalnie potwierdziło transfer Ferrana Torresa z FC Barcelony. Hiszpan podpisał kontrakt do 2031 roku, a mistrzowie Francji zapłacili 50 milionów euro.

Luis Enrique
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fot. Sportpix / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique tego chciał i dopiął swego. PSG ma nową gwiazdę

Paris Saint-Germain dopięło jeden z najważniejszych ruchów tego lata. Francuski klub oficjalnie ogłosił pozyskanie Ferrana Torresa z FC Barcelony. Hiszpański napastnik związał się z nowym zespołem aż do 2031 roku, a transfer kosztował 50 milionów euro.

Informację potwierdziło biuro prasowe klubu, kończąc tym samym długą sagę z udziałem 26-latka. Ferran Torres rozpoczyna zatem nowy etap kariery w Paryżu, gdzie ma odegrać ważną rolę w ofensywie zespołu prowadzonego przez Luisa Enrique.

Nie jest tajemnicą, że właśnie szkoleniowiec PSG był jednym z głównych zwolenników sprowadzenia Hiszpana. Luis Enrique doskonale zna możliwości Ferrana Torresa ze wspólnej pracy w reprezentacji i miał osobiście naciskać na przeprowadzenie transferu.

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Dla  ekipy z Ligue 1 wzmocnienie ataku było jednym z priorytetów. Z klubu wcześniej odeszli Randal Kolo Muani oraz Goncalo Ramos, dlatego potrzebny był zawodnik mogący natychmiast zwiększyć rywalizację w przedniej formacji.

Ferran Torres zdecydował się jednocześnie odrzucić propozycję przedłużenia współpracy z Blaugraną. Zamiast tego wybrał ofertę PSG i ponownie połączył swoje losy zLuisem Enrique.

Hiszpan w ostatnim czasie znajdował się również w centrum uwagi za sprawą występu w wielkim finale MŚ 2026. To właśnie on zdobył zwycięską bramkę przeciwko Argentynie, zapisując się na kartach historii turnieju.

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