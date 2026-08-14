Arsenal zagiął parol na wychowanka Realu Madryt

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Jacobo Ramon

Jacobo Ramon łączony z Arsenalem

Arsenal po sprowadzeniu Bruno Guimaraesa oraz Christosa Tzolisa dąży do pozyskania nowego środkowego obrońcy. Trener londyńskiego zespołu – Mikel Arteta – chce zwiększyć rywalizację na pozycji stopera przed rozpoczęciem nowego sezonu. Włodarze mistrza Premier League mają zamiar spełnić życzenie hiszpańskiego szkoleniowca i aktywnie rozglądają się za odpowiednim kandydatem.

Jak dowiedziała się stacja radiowa „talkSPORT”, kandydatem do przeprowadzki na Emirates Stadium jest Jacobo Ramon z Como 1907. Pierwszeństwo przy transferze 21-letniego defensora ma jego macierzysty klub – Real Madryt – który zapewnił sobie opcję odkupu swojego wychowanka za mniej niż 10 milionów euro. Wydaje się jednak, że Królewscy tego lata nie sprowadzą zdolnego zawodnika, co otwiera szansę dla Arsenalu.

Jacobo Ramon z powodzeniem występuje w barwach Como od lipca 2025 roku, kiedy trafił na Półwysep Apeniński za 2,5 miliona euro właśnie ze wspomnianego Realu Madryt. W koszulce włoskiej ekipy rozegrał dotychczas 37 spotkań i zdobył 2 bramki. Rosły stoper, będący młodzieżowym reprezentantem Hiszpanii, rozwinął swoje umiejętności pod wodzą Cesca Fabregasa. 21-latek uchodzi za jednego z ciekawszych defensorów w Europie.