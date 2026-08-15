Barcelona? Fabrizio Romano wyjaśnił, co naprawdę dzieje się z Nkunku

Christopher Nkunku opuścił Mediolan, ale jego wyjazd nie oznacza finalizacji transferu. AC Milan szuka chętnego na Francuza, a FC Barcelona nie rozpoczęła rozmów.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Fabrizio Romano

Zamieszanie wokół Nkunku. Milan szuka kupca, a Barcelona milczy

Christopher Nkunku znalazł się na liście zawodników, których AC Milan chce sprzedać przed zamknięciem letniego okna transferowego. Francuz nie znajduje się w planach włoskiego klubu na dalszą część sezonu. W związku z tym w klubie z San Siro rozpoczęto poszukiwania rozwiązania jego sytuacji.

W piątek napastnik opuścił Mediolan. Jego wyjazd szybko wywołał falę spekulacji, jednak nie był związany z żadnym konkretnym transferem. Negocjacje dotyczące przyszłości 27-latka dopiero nabierają tempa, a zainteresowane kluby analizują możliwość przeprowadzenia transakcji.

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Szczególnie dużo mówiło się o przeprowadzce piłkarza do FC Barcelony. W ostatnich dniach pojawiały się informacje sugerujące, że gigant z La Liga może być jednym z kierunków dla Francuza. Na ten moment nie ma jednak podstaw, aby twierdzić, że taki scenariusz jest realny.

🚨 Christopher Nkunku left Milano on Friday but not due to any imminent transfer – negotiations have just started with clubs keen. No talks with Barça at all.



Nkunku, up for sale as AC Milan want him to leave before the end of the window. pic.twitter.com/80YDgxcSnG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2026

Tymczasem dziennikarz Fabrizio Romano na X przekazał, że nie doszło do żadnych rozmów pomiędzy przedstawicielami Nkunku a Barceloną. To oznacza, że medialne wieści o zainteresowaniu ze strony Blaugrany nie przełożyły się dotychczas na konkretne działania.

Jednocześnie sytuacja pozostaje dynamiczna. Milan prowadzi już wstępne rozmowy z innymi klubami zainteresowanymi zawodnikiem. Włoski gigant chce doprowadzić do sprzedaży Nkunku przed końcem okna transferowego i nie zamierza czekać do ostatnich godzin bez przygotowanego rozwiązania.