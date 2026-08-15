Juventus powoli kompletuje kadrę na nowy sezon. Jak się okazuje, Stara Dama może przeprowadzić hitowy ruch wewnątrz Serie A. Na celowniku Bianconerich znalazł się Youssouf Fofana z AC Milanu - informuje Gianluca Di Marzio.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Youssouf Fofana wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus rozważa sprowadzenie Youssoufa Fofany z AC Milanu. Jak donosi Gianluca Di Marzio, Francuz może wkrótce opuścić San Siro, ponieważ nie znajduje się w planach Rubena Amorima na kolejny sezon. Bianconeri dostrzegli w tym okazję do wzmocnienia środka pola i sprawdzają, czy możliwe byłoby przeprowadzenie transferu na korzystnych warunkach.

Youssouf Fofana znalazł się na liście zawodników, których AC Milan jest gotowy tego lata pożegnać. 27-latek ma trenować poza pierwszym zespołem i czekać na rozwiązanie swojej sytuacji. Juventus na razie nie rozpoczął jednak konkretnych rozmów z Rossoneri, dlatego cała sprawa znajduje się dopiero na bardzo wczesnym etapie.

Nie można również wykluczyć, że Juventus spróbuje wykorzystać sytuację AC Milanu i zaproponuje rozwiązanie, które pozwoli obniżyć koszt całej operacji. Wśród rozważanych możliwości pojawia się między innymi wymiana zawodników. Na ten moment są to jednak jedynie wstępne pomysły, a Francuza pozostaje jednym z kandydatów branych pod uwagę przez dział sportowy Starej Damy.

Youssouf Fofana do tej pory rozegrał 88 spotkań w koszulce AC Milanu. Pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył aż 13 asyst.