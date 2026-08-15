Gabriel Martinelli odrzucił możliwość dołączenia do Galatasaray. Brazylijczyk jednak wciąż może opuścić Arsenal. Zawodnik znalazł się teraz na celowniku SSC Napoli - przekazuje "SportItalia".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

SSC Napoli zainteresowane Gabrielem Martinellim

Gabriel Martinelli był już o krok od transferu. Zawodnik jednak odrzucił możliwość przenosin do Galatasaray, ale nie oznacza to, że pozostanie w Arsenalu. Brazylijczyk wciąż może tego lata zmienić klub, a jego sytuację uważnie obserwują zespoły z Serie A. Po wcześniejszych doniesieniach o zainteresowaniu Romy do walki o 25-letniego skrzydłowego włączyło się również SSC Napoli.

Serwis „SportItalia” donosi, że SSC Napoli miało już skontaktować się z Arsenalem w sprawie potencjalnego transferu Gabriela Martinellego. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy rozmowy przerodzą się w konkretną ofertę. Włoski klub może być jednak ciekawą opcją dla Brazylijczyka, który nie zdecydował się na przeprowadzkę do Turcji mimo oferty Galatasaray opiewającej na 45 milionów euro.

Gabriel Martinelli nadal pozostaje więc jednym z zawodników, których przyszłość w Londynie nie jest pewna. Arsenal jest otwarty na jego sprzedaż, choć wiele zależy od tego, czy wcześniej uda mu się znaleźć odpowiednie zastępstwo dla Brazylijczyka. Teraz do grona potencjalnych nowych pracodawców 25-latka dołączyło SSC Napoli, które może spróbować wykorzystać sytuację i przekonać go do przeprowadzki na Półwysep Apeniński.

Dotychczas Gabriel Martinelli rozegrał 278 spotkań w koszulce Arsenalu. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 62 trafienia, a także zaliczył 36 asyst.