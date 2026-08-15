Como może przeprowadzić jeszcze jeden głośny transfer. Włoski klub rozpoczął rozmowy z Chelsea. A ich celem jest sprowadzenie Liama Delapa - informuje Nicolo Schira.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Liam Delap może wzmocnić Como. Trwają rozmowy z Chelsea

Como może tego lata dokonać kolejnego ciekawego wzmocnienia. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że włoski klub rozpoczął rozmowy z Chelsea w sprawie sprowadzenia Liama Delapa, który nie znajduje się obecnie w centrum planów Xabiego Alonso. Dla 23-letniego napastnika transfer do Serie A mógłby być szansą na regularną grę i odbudowanie swojej pozycji.

Chelsea jest gotowa rozważyć odejście Anglika, który po transferze z Ipswich Town nie zdołał na dłużej wywalczyć sobie mocnej pozycji w zespole. Londyńczycy mają być otwarci na sprzedaż zawodnika, jeśli otrzymają odpowiednią ofertę. Xabi Alonso jasno już podkreślił, że nie wiąże przyszłości z tym zawodnikiem.

Como musi zatem przygotować się na spory wydatek, jeśli rzeczywiście chce doprowadzić do transferu. Na razie rozmowy znajdują się na wczesnym etapie, a strony muszą wypracować porozumienie w sprawie warunków całej operacji. Sam fakt rozpoczęcia negocjacji pokazuje jednak, że włoski klub poważnie myśli o sprowadzeniu napastnika Chelsea.

Liam Delap do tej pory rozegrał 47 spotkań w koszulce The Blues. Statystyki strzeleckie zawodnika nie są imponujące. Udało mu się tylko trzykrotnie wpisać na listę strzelców. Do tej 23-latek zaliczył pięć asyst.