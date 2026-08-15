Juventus osiągnął porozumienie! Głośny transfer dogadany

10:58, 15. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Nicolo Schira

Juventus pomyślnie zakończył negocjacje transferowe z Bologną. Nowym zawodnikiem Starej Damy wkrótce zostanie Jhon Lucumi. Koszt transferu Kolumbijczyka wyniesie około 20 milionów euro - informuje Nicolo Schira.

Luciano Spalletti
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Jhon Lucumi zostanie zawodnikiem Juventusu

Juventus dopiął jeden z najważniejszych ruchów tego lata i wkrótce powinien powitać nowego zawodnika. Nicolo Schira poinformował, że Bianconeri zakończyli negocjacje z Bologną w sprawie Jhona Lucumiego, który ma wzmocnić środek defensywy zespołu. Kolumbijczyk ma podpisać z klubem z Turynu kontrakt obowiązujący do 2031 roku.

Juventus zapłaci za 28-letniego obrońcę 20 milionów euro, a dodatkowe dwa miliony euro mogą zostać wypłacone w formie bonusów. Jhon Lucumi od dłuższego czasu był jednym z głównych celów transferowych Starej Damy i ostatecznie klubowi udało się osiągnąć porozumienie z Bologną. Choć negocjacje były bardzo trudne i długie

Dla Jhona Lucumiego będzie to kolejny etap włoskiej kariery. Reprezentant Kolumbii występował w Bologni od 2022 roku, wcześniej grał natomiast w belgijskim Genku. W nowym zespole ma rywalizować o miejsce w podstawowym składzie i stworzyć mocny duet między innymi z Gleisonem Bremerem.

Jhon Lucumi w koszulce Bologni rozegrał łącznie 152 spotkania. Kolumbijski stoper zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

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