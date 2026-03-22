Juventus zdecydował w sprawie przyszłości Spallettiego

Luciano Spalletti ma ważny kontrakt tylko do końca sezonu. Juventus zdecydował, że zaproponuje trenerowi nową umowę z pensją na poziomie 6 milionów euro rocznie. Uważają go za idealnego trenera do nowego projektu - donosi Nicolo Schira.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti zostanie w Juventusie. Nowy kontrakt w drodze

Juventus zaczynał sezon z Igorem Tudorem na ławce. Chorwacki szkoleniowiec stracił pracę pod koniec października ubiegłego roku ze względu na słabe wyniki. W jego miejsce zatrudniony został Luciano Spalletti, z którym podpisano kontrakt tylko do czerwca 2026 roku. Krótka umowa miała pozwolić Starej Damie na większe pole manewru w kontekście decyzji dot. przyszłości.

Od jakiegoś czasu włoska prasa rozpisuje się o przyszłości 67-letniego trenera. Były selekcjoner reprezentacji Włoch zadeklarował, że jest gotowy do rozmów i chciałby zostać w Turynie. „Podczas przerwy reprezentacyjnej jest mniej stresu i więcej czasu, z mojej strony jest pełna gotowość, aby wysłuchać tego, co klub ma mi do powiedzenia” – mówił na konferencji prasowej.

Z informacji podanych przez Nicolo Schirę wynika, że Juventus również skłania się ku dalszej współpracy z trenerem. W nadchodzącym tygodniu ma dojść do spotkania na linii klub – szkoleniowiec. Zarząd jest gotów zaproponować mu nową umowę o wartości 6 milionów euro rocznie. Turyńczycy widzą w nim idealnego trenera, aby rozpocząć nowy projekt i walczyć ponownie o trofea.

Dotychczasowy bilans Spallettiego w Juventusie to 30 meczów, 16 zwycięstw, 8 remisów i 6 porażek. Średnio zdobywa 1,87 punktu na mecz. Na ten moment Stara Dama zajmuje 5. miejsce w tabeli Serie A. Z Ligi Mistrzów odpadli w rundzie play-off z Galatasaray.