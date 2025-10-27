Juventus szuka trenera. Lista kandydatów jest długa

Juventus rozpoczął poszukiwania nowego trenera po zwolnieniu Igora Tudora. Według "Corriere dello Sport" władze klubu mają już kilka poważnych nazwisk na liście, z jednym faworytem, który może poprowadzić Bianconerich w nowy etap.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus poszukuje następcy Igora Tudora

Juventus pożegnał Igora Tudora po trzeciej porażce z rzędu i serii rozczarowujących występów. Spotkanie z Lazio, zakończone wynikiem 0:1, przesądziło o losie chorwackiego szkoleniowca. Klub w oficjalnym komunikacie ogłosił, że tymczasowo drużynę poprowadzi Massimiliano Brambilla, który zasiądzie na ławce w środowym meczu z Udinese.

Według „Corriere dello Sport” najpoważniejszymi kandydatami do objęcia posady są Luciano Spalletti i Raffaele Palladino. Pierwszy z nich to doświadczony trener, który potrafi w krótkim czasie uporządkować drużynę i przywrócić jej skuteczność. Palladino natomiast uchodzi za przedstawiciela nowej generacji włoskich szkoleniowców i cieszy się opinią trenera z nowoczesnym podejściem do gry. Wymienia się również nazwisko Roberto Manciniego.

Nie można też wykluczyć powrotu Thiago Motty, który wciąż jest formalnie związany kontraktem z Juventusem, choć to najmniej realna opcja. Klub analizuje również kandydatury spoza Włoch. Na tej liście pojawiają się Edin Terzić, były trener Borussii Dortmund, oraz Laurent Blanc, mający za sobą pracę w Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji.

Czas działa na niekorzyść Juventusu, dlatego decyzja o nowym szkoleniowcu ma zapaść już wkrótce. Brambilla poprowadzi drużynę tylko tymczasowo, dopóki zarząd nie wybierze docelowego trenera. W Turynie panuje przekonanie, że nowy szkoleniowiec musi przywrócić Bianconerim charakter, intensywność i wiarę w zwycięstwo. Wszystko wskazuje na to, że wybór zostanie dokonany w tym tygodniu.

