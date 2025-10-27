Lewandowski wrócił do treningów. Zagra w najbliższym meczu?

Robert Lewandowski ponownie trenuje z drużyną po dwóch tygodniach przerwy spowodowanej kontuzją. Według "Sportu" napastnik Barcelony może znaleźć się w kadrze już na najbliższy mecz z Elche.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wraca do gry po kontuzji

Robert Lewandowski wrócił dziś do zajęć z zespołem w ośrodku treningowym Barcelony. To pierwsza sesja Polaka po kontuzji mięśnia dwugłowego uda, której doznał podczas przerwy reprezentacyjnej w połowie października. Klub poinformował o urazie 14 października, nie określając dokładnego czasu powrotu, ale dzisiejsze wieści są dla Blaugrany wyjątkowo pozytywne.

Według „Sportu” Lewandowski czuje się dobrze i ma stopniowo wchodzić w rytm treningowy. W porozumieniu ze sztabem medycznym ustali kolejne etapy powrotu, w tym intensywność obciążeń i moment, w którym będzie gotowy do gry. Na razie wszystko wskazuje na to, że napastnik może zostać powołany już na weekendowe spotkanie z Elche.

Dzisiejszy trening miał charakter regeneracyjny po Klasyku, w którym Barcelona przegrała z Realem Madryt 1:2. Część podstawowych zawodników pozostała w siłowni, jednak Lewandowski pojawił się na murawie, by po raz pierwszy od dwóch tygodni popracować z zespołem.

Zajęcia rozpoczęły się po śniadaniu o godzinie 11:00, a sztab szkoleniowy był zadowolony z dyspozycji Polaka. Jego powrót to świetna wiadomość dla Hansiego Flicka, który liczy, że obecność lidera ataku pomoże Barcelonie odzyskać skuteczność w ofensywie.

Zobacz również: Kulisy El Clasico. Spięcia, prowokacje i ukryte historie z Bernabeu