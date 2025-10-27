Co z przyszłością Grosickiego? Mamy stanowisko Pogoni! [NASZ NEWS]

Kamil Grosicki jest kapitanem i jednym z najlepszych piłkarzy Pogoni Szczecin. Po sezonie kończy mu się jednak kontrakt. Co dalej? Alex Haditaghi, właściciel Pogoni, przekazał goal.pl plany klubu względem tego gracza!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Jeden z najlepszych powrotów do ligi

Różnie wyglądają powroty piłkarzy do PKO BP Ekstraklasy, ale ten Kamila Grosickiego jest jednym z najlepszych w ostatnich latach. „Grosik” jest prawdziwym liderem Pogoni, cały czas daje też bardzo konkretne liczby na boisku.

Dowód jego wpływu na zespół widzieliśmy choćby w ostatnim meczu z Cracovią. To właśnie reprezentant Polski strzelił gola na 1:1, miał więc duży udział w ostatecznym zwycięstwie nad „Pasami”.

W tym sezonie Ekstraklasy Grosicki rozegrał 13 meczów, w których strzelił 5 goli i zaliczył 4 asysty. Wszystkie spotkania rozpoczynał w podstawowym składzie. Rozegrał 91% możliwych minut i miał udział w 45% goli dla Portowców.

Ponad 100 goli i asyst w Ekstraklasie

37-letni obecnie Grosicki wrócił do Pogoni latem 2021 roku, z West Bromwich Albion. Dwa lata później przedłużył umowę do lata 2026 roku. To znacza, że upływa ona po trwających właśnie rozgrywkach.

Ogólnie w Ekstraklasie Grosicki rozegrał 232 mecze, w których strzelił 64 gole i zaliczył 62 asysty.

A co dalej? Z naszych informacji wynika, że Pogoń będzie dążyć do przedłużenia umowy, co zresztą wydaje się naturalne i logiczne. Potwierdził nam to Alex Haditaghi.

Dobra wiadomość na święta?

– Na 100 procent przedłużymy umowę Kamila. Chciałbym, abyśmy się spotkali w okolicach świąt Bożego Narodzenia, aby to sfinalizować. Grosicki jest naszym kapitanem i pozostanie nim do ostatniego dnia, w którym będzie mógł grać. A kiedy już skończy karierę, widzę go w kadrze zarządzającej klubem – przekazał nam Alex Haditaghi.

To bardzo dobra wiadomość dla kibiców Pogoni, którzy ostatnio mają coraz więcej powodów do zadowolenia. Od momentu przyjścia Thomasa Thomasberga klub zdobył 7 punktów w 3 meczach, a co do przedłużeń kontraktów, to kilka dni temu uczynił to inny kluczowy gracz Dumy Pomorza.