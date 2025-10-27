Juventus podjął decyzję ws. trenera. To już pewne!

12:52, 27. października 2025
Michał Stompór
Juventus zmienia trenera! Bianconeri zdecydowali się pożegnać Igora Tudora. Teraz Stara Dama rozpoczyna poszukiwania nowego szkoleniowca.

Juventus zwolnił Tudora

Ta relacja trwała tylko siedem miesięcy. Juventus rezygnuje z usług dotychczasowego trenera. Igor Tudor rozpoczął samodzielną prace w Turynie w marcu, a już w październiku żegna się ze stanowiskiem. Chorwat poprowadził Bianconerich w zaledwie 24 spotkaniach. Jego bilans to 10 zwycięstw, 8 remisów i 6 porażek.

Pozycja 47-latka nigdy nie była nadzwyczajnie mocna, ale w tym sezonie Stara Dama radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Chociaż Juventus rozpoczął rozgrywki od trzech zwycięstw, to znakomita po znakomitej serii nadeszła fatalna passa. Pięć remisów z rzędu należy traktować wyłącznie jako wstęp.

Włodarze 36-krotnych mistrzów Włoch stracili cierpliwość po trzech kolejkach porażkach. Turyńczycy nie poradzili sobie ani z Como, ani z Realem Madryt, ani z Lazio. Dzień po przegranej z Biancocelestimi Tudor otrzymał wypowiedzenie, o czym najpierw poinformowali Matteo Moretto i Fabrizio Romano. Klub potwierdził te doniesienia.

– Klub informuje również, że tymczasowo powierzył kierowanie pierwszą drużyną męską Massimo Brambilli, który w środę wieczorem zasiądzie na ławce trenerskiej podczas meczu Juventus – Udinese – czytamy w oficjalnym komunikacie.

