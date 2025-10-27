Juventus podjął decyzję ws. trenera. To już pewne!

Federico Proietti/ Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor (Lazio - Juventus)

Juventus zwolnił Tudora

Ta relacja trwała tylko siedem miesięcy. Juventus rezygnuje z usług dotychczasowego trenera. Igor Tudor rozpoczął samodzielną prace w Turynie w marcu, a już w październiku żegna się ze stanowiskiem. Chorwat poprowadził Bianconerich w zaledwie 24 spotkaniach. Jego bilans to 10 zwycięstw, 8 remisów i 6 porażek.

Pozycja 47-latka nigdy nie była nadzwyczajnie mocna, ale w tym sezonie Stara Dama radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Chociaż Juventus rozpoczął rozgrywki od trzech zwycięstw, to znakomita po znakomitej serii nadeszła fatalna passa. Pięć remisów z rzędu należy traktować wyłącznie jako wstęp.

Igor Tudor non è più l'allenatore della Juventus



I dettagli: https://t.co/ADGQZ155I1 pic.twitter.com/69mQ5Sp9F8 — JuventusFC (@juventusfc) October 27, 2025

Włodarze 36-krotnych mistrzów Włoch stracili cierpliwość po trzech kolejkach porażkach. Turyńczycy nie poradzili sobie ani z Como, ani z Realem Madryt, ani z Lazio. Dzień po przegranej z Biancocelestimi Tudor otrzymał wypowiedzenie, o czym najpierw poinformowali Matteo Moretto i Fabrizio Romano. Klub potwierdził te doniesienia.

– Klub informuje również, że tymczasowo powierzył kierowanie pierwszą drużyną męską Massimo Brambilli, który w środę wieczorem zasiądzie na ławce trenerskiej podczas meczu Juventus – Udinese – czytamy w oficjalnym komunikacie.