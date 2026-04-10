Juventus potwierdził. Zapadła decyzja ws. Spallettiego

Luciano Spalletti przychodził w roli strażaka, ale zostanie na stałe. Juventus poinformował, że przedłużył kontrakt z trenerem do czerwca 2028 roku. Obecna umowa wygasała po sezonie.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Spalletti podpisał kontrakt z Juventusem do 2028 roku

Juventus pierwszych miesięcy bieżącego sezonu z pewnością nie może zaliczyć do udanych. Od 16 września do 26 października Stara Dama zanotowała jedną z najgorszych serii w historii. Pod wodzą Igora Tudora mieli aż osiem meczów z rzędu bez zwycięstwa. W efekcie doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca. Kampanię 2025/2026 miał uratować Luciano Spalletti, były selekcjoner reprezentacji Włoch.

Kontrakt ze Spallettim podpisano do końca sezonu. Dopiero po nim miała nastąpić analiza i decyzja, czy kontynuować obecny projekt pod wodzą 67-latka. Wyniki uległy poprawie, a Juventus gra o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów.

W piątek (10 kwietnia) Juventus poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że umowa z Luciano Spallettim została przedłużona. Obie strony doszły do porozumienia ws. kontraktu do czerwca 2028 roku.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że przedłużyliśmy kontrakt Luciano o kolejne dwa sezony. Odkąd dołączył do naszej wielkiej rodziny Juventusu, od razu wywarł bardzo pozytywny wpływ na zawodników, cały klub i całą społeczność Bianconerich. Od początku było jasne dla wszystkich, że Luciano jest właściwą osobą, by prowadzić drużynę w procesie rozwoju – mówił Damien Comolli, prezes Starej Damy.

Spalletti prowadził Juventus w 31 meczach. Jego bilans to 17 zwycięstw, 8 remisów i 6 porażek.