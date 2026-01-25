Napoli z lekcją piłki nożnej od Juve. Tak zareagował Conte

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte podsumował spotkanie Napoli z Juventusem

SSC Napoli w ramach 22. kolejki Serie A doznało piątej porażki w tym sezonie. Partenopei nie dali rady Juventusowi na Allianz Stadium. Bianconeri wygrali przekonująco, strzelając trzy gole (3:0). Po meczu na temat rywalizacji kilka zdań podsumowania przedstawił trener aktualnych mistrzów Włoch.

– Mecz długo był remisowy, aż w końcu straciliśmy gola. Po drugiej bramce graliśmy bardziej otwarcie. Gratulacje dla rywali, ale także dla mojej drużyny. Nie mogę winić tych chłopaków, dali z siebie wszystko. Czasami po prostu robisz wszystko, co możesz. Nie ma sensu płakać. Niech rozpacza ten, kto chce. My będziemy walczyć z całych sił – powiedział Antonio Conte przed kamerą Sky Sport Italia.

– Zostało szesnaście meczów i mnóstwo celów do zrealizowania. Jesteśmy tu, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy. Mówimy o poważnych zawodnikach, którzy dają z siebie wszystko i wiele wymagają od swojej gry. Jeśli gra się co trzy dni bez odpowiedniego treningu, ktoś na pewno dozna kontuzji. Ostatni czas był niesamowity i lepiej się uśmiechać – dodał Włoch.

Tymczasem już w środku tygodnia Napoli rozegra kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów. Przedstawiciel ligi włoskiej zmierzy się z Chelsea. Mecz odbędzie się w środę na Stadio Diego Armando Maradona i rozpocznie się o godzinie 21:00. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu po raz pierwszy od marca 2012 roku.