Juventus zachwycił skutecznością. Spalletti po wielkim hicie

Juventus odniósł przekonujące zwycięstwo nad SSC Napoli (3:0) w ramach Serie A. To najwyższa wygrana Turyńczyków nad tą ekipą od 2013 roku. Po meczu głos zabrał Luciano Spalletti.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti skomentował mecz Juventus – Napoli

Juventus w tym sezonie rywalizuje o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Pomóc w zrealizowaniu tego celu ma trener Luciano Spalletti, pod którego wodzą Bianconeri zaliczyli jak na razie tylko dwie porażki. Po zwycięstwie nad SSC Napoli włoski szkoleniowiec podzielił się swoimi przemyśleniami.

– Wszystkie zwycięstwa są ważne, wszystkie mecze są trudne. To zwycięstwo jest istotne, ponieważ daje nam poczucie, że robimy coś dobrze i że nasi zawodnicy są zdolni do gry w piłkę nożną na najwyższym poziomie – powiedział Spalletti przed kamerą Sky Sport Italia.

Wynik meczu w niedzielnym starciu otworzył Jonathan David. Na temat Kanadyjczyka trener również wyraził kilka słów.

– David to mocny zawodnik i dzisiaj pokazał, że potrafi sobie poradzić w zaciętych pojedynkach w polu karnym. W takich sytuacjach albo dajesz z siebie wszystko, albo jesteś zmuszony gonić za piłką. David strzelił gola jak napastnik najwyższej klasy – mówił Spalletti.

– Cały mecz toczył się w podobnym tonie. Gra była cały czas otwarta. Jeśli nie wykorzysta się pewnych momentów i nie rozwiąże się wszystkich problemów na wczesnym etapie, może wydarzyć się coś nieoczekiwanego. Aczkolwiek dla mnie najważniejsze było to, że graliśmy tak samo przez całe spotkanie, starając się wywierać presję. Bremer perfekcyjnie radził sobie z Højlundem w sytuacjach jeden na jeden, skutecznie go powstrzymując – przekonywał Włoch.

Już w środku tygodnia Juventus rozegra kolejne spotkanie. Tym razem zmierzy się w Lidze Mistrzów z AS Monaco.