Neymar jest daleki od optymalnej dyspozycji, jednak otrzymał powołanie na Mistrzostwa Świata 2026. Niestety, reprezentant Brazylii doznał kolejnego urazu, co potwierdził Santos.

Neymar znowu bez gry

Carlo Ancelotti spełnił marzenia fanów z Kraju Kawy – Neymar znalazł się na liście zawodników powołanych na zbliżający się mundial. Jednak czy gwiazdor reprezentacji Brazylii faktycznie zagra na Mistrzostwach Świata 2026? Najnowsze doniesienia dotyczące jego stanu zdrowia są co najmniej niepokojące.

Rodrigo Zogaib ujawnił, że Neymar doznał urazu łydki zaledwie dwa dni po ogłoszeniu kadry na MŚ. Jednocześnie szef sztabu medycznego Santosu przekonuje, że problemy 34-latka powinny ustąpić przed rozpoczęciem zgrupowania Canarinhos. Pewne jest to, że opuści następne pojedynki klubowe.

ESPN twierdzi, że kontuzja napastnika wzbudziła ogromne obawy sztabu szkoleniowego reprezentacji. Ancelotti nie był pewny, czy były piłkarz Barcelony i Paris Saint-Germain będzie w stanie wrócić do pełni sił w odpowiednim czasie. Już 31 maja Brazylia zmierzy się z Panamą w towarzyskim starciu.

W tym roku Santos rozegrał 32 spotkania, natomiast Neymar wystąpił tylko w 15 z nich. Zaledwie w jednym meczu pauzował z powodu nadmiaru kartek – z udziału w pozostałych wykluczył go kwestie zdrowotne.