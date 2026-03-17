Juventus blisko podjęcia decyzji ws. Spalletiego. Przełomowe wieści

Juventus jest bardzo blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu z Luciano Spallettim. Nowa umowa ma obowiązywać do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon - ujawnił Romeo Agresti.

Spalletti na dłużej w Juventusie. Klub szykuje nowy kontrakt

Juventus Turyn zatrudnił Luciano Spallettiego w październiku ubiegłego roku. 67-latek zastąpił Igora Tudora na stanowisku trenera po serii fatalnych wyników. Włoski szkoleniowiec podpisał wówczas kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2025/2026, a jego celem było natychmiastowe odbudowanie formy Starej Damy.

Od momentu objęcia zespołu Spalletti prowadził Juventus w 20 meczach Serie A, odnosząc 11 zwycięstw, ponosząc cztery porażki i notując pięć remisów. Dodatkowo w Lidze Mistrzów wygrał cztery spotkania w fazie ligowej. Dobre wyniki sprawiły, że władze klubu są bardzo zadowolone z pracy doświadczonego trenera.

Romeo Agresti opublikował informacje na platformie X, że klub i Spalletti są bardzo blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. Nowa umowa ma obowiązywać do czerwca 2027 roku i będzie zawierać opcję przedłużenia o kolejny sezon.

Obecnie Juventus zajmuje piąte miejsce w tabeli Serie A, zaledwie punkt za czwartym Como. Co ciekawe, od końca października, kiedy Spalletti oficjalnie objął drużynę, więcej punktów zdobyły tylko Inter (50) i Milan (42). Statystyki podkreślają wyraźny wpływ włoskiego trenera na wyniki klubu.

#Juve–#Spalletti, intesa vicina per il rinnovo fino al 2027 (+1) // Juve and Spalletti are close to agreeing a contract extension until 2027 (+1) 🆙⚪️⚫️ @ilbianconerocom pic.twitter.com/RAnATDxA3s — Romeo Agresti (@romeoagresti) March 17, 2026

Spalletti ma bogate doświadczenie w Serie A. Wcześniej prowadził m.in. SSC Napoli, Inter Mediolan czy Romę, a także pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Włoch w latach 2023-2025.