Inter został bez kluczowego piłkarza. Długa przerwa po operacji

Denzel Dumfries przeszedł we wtorek operację lewej kostki. Jak donosi Sky Sport obrońca będzie pauzował od dwóch do trzech miesięcy. Dla Interu Mediolan to bardzo zła wiadomość.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Dumfries wypada na dwa/trzy miesiące z powodu kontuzji kostki

Inter Mediolan przynajmniej do Świąt Bożego Narodzenia pozostanie na fotelu lidera Serie A. W najbliższy weekend odbędzie się Superpuchar Włoch, więc czołowa trójka w tabeli (Inter, Milan, Napoli) automatycznie nie wezmą udziału w 16. kolejce. Ich mecze zostały przełożone na połowę stycznia przyszłego roku. Z racji przewagi nad resztą stawki nikt nie ma szans, aby wyprzedzić Nerazzurrich.

Świąteczną atmosferę w klubie pogorszyła wiadomość o absencji jednego z kluczowych zawodników. Jak poinformował Sky Sport we wtorek (16 grudnia) Denzel Dumfries przeszedł operację lewej kostki. Ze względu na uraz Holender nie gra od połowy listopada.

Okazuje się, że jego przerwa będzie jeszcze dłuższa. Do pełni sił po zabiegu będzie dochodził przez następne od dwóch do trzech miesięcy. Tak więc na boisko wróci dopiero w okolicach końcówki lutego, a najpóźniej końca marca. Pod jego nieobecność miejsce na prawym wahadle zajął Luis Henrique, czyli jeden z nowych nabytków Il Biscione. Warto dodać, że kontuzjowany jest również inny prawy wahadłowy, czyli Matteo Darmian. Ten fakt mocno ogranicza rotację składem Cristiana Chivu.

W najbliższych dniach odbędzie się wspomniany wcześniej Superpuchar Włoch. Inter w półfinale zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Włoch, czyli Bologną. Z kolei druga para półfinałowa to Napoli – Milan. Finał odbędzie się w poniedziałek (22 grudnia).