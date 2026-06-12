Kanada – Bośnia i Hercegowina, gdzie oglądać?
Już w piątek zainaugurują zmagania w grupie B w Mistrzostwach Świata 2026. W wieczornym starciu zobaczymy mecz, w którym Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Współgospodarz mundialu będzie miał atut własnego boiska, a także głośnego dopingu trybun. Z kolei Bośniacy mają w swojej armii doświadczonego żołnierza – Edina Dżeko. Doświadczony napastnik może być głównym aktorem tego widowiska. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco. Początek starcia już w piątek (12 czerwca) o godzinie 21:00.
- Zobacz: terminarz MŚ 2026
Kanada – Bośnia i Hercegowina, transmisja w TV
Spotkanie Kanada – Bośnia i Hercegowina obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Kanada – Bośnia i Hercegowina, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Kanada – Bośnia i Hercegowina, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Kanady
- remisem
- wygraną Bośni
0 Votes
Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (12 czerwca) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.