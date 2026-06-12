Kanada w piątkowy wieczór zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Mistrzostwach Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

APA-Images / Alamy Na zdjęciu: Tarik Muharemović

Kanada – Bośnia i Hercegowina, gdzie oglądać?

Już w piątek zainaugurują zmagania w grupie B w Mistrzostwach Świata 2026. W wieczornym starciu zobaczymy mecz, w którym Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Współgospodarz mundialu będzie miał atut własnego boiska, a także głośnego dopingu trybun. Z kolei Bośniacy mają w swojej armii doświadczonego żołnierza – Edina Dżeko. Doświadczony napastnik może być głównym aktorem tego widowiska. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco. Początek starcia już w piątek (12 czerwca) o godzinie 21:00.

Kanada – Bośnia i Hercegowina, transmisja w TV

Spotkanie Kanada – Bośnia i Hercegowina obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Kanada – Bośnia i Hercegowina, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Kanada – Bośnia i Hercegowina, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Kanady

remisem

wygraną Bośni wygraną Kanady

remisem

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Gdzie obejrzeć spotkanie Kanada – Bośnia i Hercegowina? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Kanada – Bośnia i Hercegowina? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (12 czerwca) o godzinie 21:00.

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