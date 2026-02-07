Inter odzyska kluczowego piłkarza na hit z Juventusem

Inter otrzymał bardzo dobre wieści przed decydującą fazą sezonu. Według Calciomercato Denzel Dumfries znacząco przyspieszył rehabilitację i jest coraz bliżej powrotu do gry po długiej przerwie.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Christian Chivu

Dumfries wraca szybciej niż planowano, Chivu może odetchnąć

Inter od początku listopada musiał radzić sobie bez Denzela Dumfriesa. Holender doznał kontuzji kostki 9 listopada w meczu z Lazio. Początkowo uraz leczono zachowawczo, ale problemy nie ustępowały. Ostatecznie konieczna była operacja, a prognozowany czas pauzy wynosił około trzech miesięcy.

Powrót planowano na początek marca, jednak przebieg rehabilitacji okazał się znacznie lepszy od oczekiwań. Dumfries wrócił już na boisko treningowe w Appiano Gentile. Na razie pracuje indywidualnie, ale sam fakt wznowienia zajęć z piłką jest ważnym sygnałem dla sztabu szkoleniowego.

W klubie od pewnego czasu panował ostrożny optymizm. To właśnie dlatego Inter nie zdecydował się zimą na sprowadzenie zastępcy na prawe wahadło. Teraz widać, że była to świadoma decyzja oparta na postępach zawodnika.

Celem jest doprowadzenie Dumfriesa do pełnej dyspozycji w ciągu najbliższych dziesięciu dni. Taki scenariusz otwiera przed nim szansę na udział w pierwszym meczu barażowym Ligi Mistrzów na wyjeździe z Bodo Glimt. To spotkanie ma ogromne znaczenie w kontekście dalszej rywalizacji w Europie.

Jeszcze ważniejsza może okazać się jego dostępność na ligowy hit z Juventusem zaplanowany na 14 lutego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Holender mógłby znaleźć się przynajmniej na ławce rezerwowych. Dla Cristiana Chivu byłby to duży zastrzyk energii w kluczowym momencie sezonu.

