Tonali zdecydowany ws. przyszłości. Tam chciałby grać

Sandro Tonali jasno układa plan na kolejne miesiące swojej kariery i myśli o powrocie do Włoch. Według włoskich mediów pomocnik Newcastle po sezonie chciałby ponownie grać w Serie A i być liderem w topowym klubie.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Tonali chciałby wrócić do Serie A

Sandro Tonali chce, aby nadchodzący rok był dla niego przełomowy na kilku poziomach. Najpierw walka o awans reprezentacji Włoch na mistrzostwa świata, potem dobry wynik Newcastle, a na końcu decyzja o przyszłości klubowej. Włoski pomocnik coraz wyraźniej sygnalizuje, że jego celem jest powrót do Serie A.

Tonali trafił do Newcastle latem 2023 roku za blisko 59 milionów euro. Podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku i należy do najlepiej opłacanych piłkarzy zespołu. Angielski klub traktuje go jako kluczową postać projektu sportowego, ale zdaje sobie sprawę, że przyszłe lato może być najlepszym momentem na ewentualną sprzedaż.

Agent zawodnika, Giuseppe Riso, potwierdził, że rozmowy o przyszłości zostały przesunięte na kolejne miesiące. Podkreślił, że Newcastle nie chciało tracić pomocnika w trakcie sezonu, a sam Tonali jest mocno związany z klubem. Decyzje mają zapaść dopiero po zakończeniu rozgrywek, gdy sytuacja sportowa stanie się jasna.

Kluczowa pozostaje postawa Newcastle. Według Sky Sport klub oczekuje za Tonaliego co najmniej 60 milionów euro. Cena może wzrosnąć w przypadku zainteresowania ze strony rywali z Premier League. Inny scenariusz pojawi się, jeśli Magpies nie zakwalifikują się do europejskich pucharów, co mogłoby ułatwić negocjacje.

Sam zawodnik ma jednak jasno określone priorytety. Po kilku latach poza Italią chciałby wrócić do Serie A i grać w jednym z czołowych klubów. Najczęściej wymieniane są Juventus i Napoli. Powrót do Milanu pozostaje marzeniem, lecz na dziś brakuje realnych działań ze strony Rossonerich. Wcześniej włoski zawodnik miał zostać zaoferowany Realowi Madryt, ale Królewscy nie są zainteresowani transferem.

