Wisła Płock chce utalentowanego gracza Śląska Wrocław

20:33, 12. maja 2026 22:09, 12. maja 2026
Jakub Fudali Źródło:  Bartosz Wieczorek, TVP Sport

Krzysztof Kurowski, 19-letni pomocnik Śląska Wrocław, znalazł się na celowniku Wisły Płock. Informacje w tej sprawie przekazał Bartosz Wieczorek z "TVP Sport".

Wisła Płock w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie i najpewniej tak też będzie w ostatnich meczach tego sezonu. Jeszcze jesienią wydawało się, że beniaminek nie tylko powalczy o grę w eliminacjach europejskich pucharów, ale i będzie mógł załapać się do strefy medalowej. Rudna wiosenna jednak mocno zmieniła te plany i obecnie Nafciarze lokują się na 7. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy z dorobkiem 45 punktów.

To daje pewne utrzymanie w lidze, ale i jednocześnie nie pozostawia większych szans na grę o puchary. Dlatego też władze klubu mogą myśleć o tym, co w letnim okresie transferowym. Potrzeb bowiem z pewnością jest sporo. Według informacji przekazanych przez Bartosza Wieczorka z „TVP Sport”, na celowniku Wisły Płock znalazł się Krzysztof Kurowski ze Śląska Wrocław. Piłkarza chcą jednak także inne zespoły, a prawdopodobnie przyszły beniaminek Ekstraklasy nie chce tracić utalentowanego pomocnika.

Krzysztof Kurowski w tym sezonie rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował trzy asysty. 19 meczy spośród nich rozegrał w pierwszym zespole Śląska, a pozostałe w drugoligowych rezerwach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 19-latka na 250 tysięcy euro. Na koncie Kurowskiego jest kilkanaście spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

