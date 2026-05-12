Manchester City – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (13.05.2026)

Manchester City – Crystal Palace: typy bukmacherskie
W ramach zaległego meczu 31. kolejki Premier League zobaczymy rywalizację drużyn, o których teoretycznie różnica jakości widoczna jest wyraźnie. Manchester City to wicelider tabeli, który zgromadził aż 30 punktów więcej od Crystal Palace. Zespół gości to jednak finalista Ligi Konferencji, więc nie można mu odmówić umiejętności. Jak będzie wyglądał ten środowy pojedynek? Mój typ: poniżej 3,5 bramki.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Manchester City – Crystal Palace: ostatnie wyniki
W minionej kolejce Manchester City podejmował u siebie Brentford. Spotkanie to z perspektywy gości przypadło w najgorszym możliwym terminie. Obywatele kilka dni wcześniej stracili punkty z Evertonem, remisując na wyjeździe 3:3. Potknięcie to niemal odebrało ekipie Pepa Guardioli szansę na mistrzostwo Anglii. Jego zawodnicy zrehabilitowali się rozbijając wspomniany Brentford 3:0.
- Sprawdź: tabela Premier League
Crystal Palace w ostatni weekend podejmowało u siebie Everton. Pojedynek ten okazał się wymagającym sprawdzianem dla Orłów, które zremisowały 2:2. Tym samym na wygraną w Premier League londyńczycy czekają od miesiąca i sukcesu z Newcastle United (2:1).
Manchester City – Crystal Palace: historia
W grudniu ubiegłego roku Manchester City pokonał na wyjeździe Crystal Palace 3:0. Dla gospodarzy był to szczególnie cenny triumf, ponieważ w poprzednim sezonie poszło im w Londynie znacznie gorzej. Wówczas to gospodarze zwyciężyli 1:0.
Manchester City – Crystal Palace: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester City, o czym świadczy współczynnik 1.20 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Crystal Palace, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 13.00. Współczynnik na remis wynosi natomiast 7.00.
Manchester City – Crystal Palace: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City
- Remis
- Wygrana Crystal Palace
0 Votes
Manchester City – Crystal Palace: przewidywane składy
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland
Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell; Pino, Sarr; Mateta
Manchester City – Crystal Palace: transmisja meczu
Mecz Manchester City – Crystal Palace odbędzie się w środę (13 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.