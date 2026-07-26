Barcola wyceniony przez PSG. Astronomiczna kwota

17:36, 26. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Ben Jacobs

Bradley Barcola w tym okienku może zmienić klubowe barwy. Znam wycenę reprezentanta Francji według Paris Saint-Germain. Kwotę ujawnia Ben Jacobs.

Bradley Barcola
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Barcola odejdzie z PSG, ale tylko w przypadku wielkiej oferty

Jednym z zawodników, który obecnie wzbudza największe zainteresowanie na rynku, jest Bradley Barcola. Reprezentant Francji i uczestnik Mistrzostw Świata 2026 jest obserwowany przez kilku europejskich gigantów, w tym Liverpool, Bayern Monachium i Arsenal.

Paris Saint-Germain, a więc obecny pracodawca 23-latka, liczy na potężny zarobek na jego ewentualnej sprzedaży. Na jaką kwotę Paryżanie wyceniają jedną ze swoich gwiazd? Ben Jacobs przekonuje, że na konto mistrzów Ligue 1 musi wpłynąć aż 170 milionów euro, by Barcola opuścił stołeczną ekipę.

Oglądaj EKSTRAKLASĘ w CANAL PLUS ZA DARMO przez 3 miesiące. Skorzystaj z promocji STS z kodem GOALPLUS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dlaczego PSG domaga się takiej sumy? Wychowanek Olympique Lyon to dwukrotny zwycięzcą Ligi Mistrzów, za nim udany mundial i to nadal bardzo młody piłkarz – tłumaczy Jacobs. Na dodatek transfer napastnika rozważa wiele klubów, co sprawia, że sprawia, że klub z Parc des Princes może kształtować jego cenę we właściwie dowolny sposób.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości