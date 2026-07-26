Barcola wyceniony przez PSG. Astronomiczna kwota

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Barcola odejdzie z PSG, ale tylko w przypadku wielkiej oferty

Jednym z zawodników, który obecnie wzbudza największe zainteresowanie na rynku, jest Bradley Barcola. Reprezentant Francji i uczestnik Mistrzostw Świata 2026 jest obserwowany przez kilku europejskich gigantów, w tym Liverpool, Bayern Monachium i Arsenal.

Paris Saint-Germain, a więc obecny pracodawca 23-latka, liczy na potężny zarobek na jego ewentualnej sprzedaży. Na jaką kwotę Paryżanie wyceniają jedną ze swoich gwiazd? Ben Jacobs przekonuje, że na konto mistrzów Ligue 1 musi wpłynąć aż 170 milionów euro, by Barcola opuścił stołeczną ekipę.

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Dlaczego PSG domaga się takiej sumy? Wychowanek Olympique Lyon to dwukrotny zwycięzcą Ligi Mistrzów, za nim udany mundial i to nadal bardzo młody piłkarz – tłumaczy Jacobs. Na dodatek transfer napastnika rozważa wiele klubów, co sprawia, że sprawia, że klub z Parc des Princes może kształtować jego cenę we właściwie dowolny sposób.