Juventus rozpoczął negocjacje. Nowy bramkarz zbliża się do Turynu

12:20, 26. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Corriere dello Sport

Juventus przeczesuje rynek, aby znaleźć nowego bramkarza. Stara Dama włączyła się właśnie do walki o Ziona Suzukiego. Parma Calcio oczekuje ponad 30 milionów euro - informuje "Corriere dello Sport".

Luciano Spalletti
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LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Zion Suzuki na radarze Juventusu. Jest jeden poważny problem

Juventus tego lata ma jasny cel – pozyskać nowego bramkarza. Starej Damie nie idzie jednak po myśli, ponieważ wysypało się już wiele możliwych transferów. Jak się okazuje, włoski gigant wytypował nową opcję do przyjścia. Z informacji przekazanych przez „Corriere dello Sport” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Bianconerich znalazł się Zion Suzuki z Parmy Calcio.

Pozyskanie Japończyka nie będzie należało do najprostszych zadań. Juventus będzie musiał wyłożyć na stół ponad 30 milionów euro. Jest to jednak kwota przekraczająca możliwości włoskiego klubu. Stara Dama zamierza usiąść do rozmów z Parmą Calcio i spróbować obniżyć cenę. Władze z Turynu zabrały się już do pracy.

Warto zaznaczyć, że nie tylko Juventus ma na celowniku Ziona Suzukiego. Reprezentant Japonii jest łączony także m.in. z Paris Saint-Germain. Stara Dama musi zatem ostro zabrać się do pracy, jeśli chce faktycznie sprowadzić golkipera Parmy Calcio. Czas pokaże, czy finalnie uda im się dopiąć ten transfer.

Zion Suzuki dotychczas rozegrał 59 spotkań dla Parmy Calcio. Reprezentant Japonii zdołał zachować 13 czystych kont.

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