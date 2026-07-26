Real Madryt pewny wielkiego transferu. Wszystko ustalone

Real Madryt jest o krok od oficjalnego potwierdzenia finalizacji wielkiego transferu. Ben Jacobs ujawnił, że Królewscy osiągnęli porozumienie z RB Lipsk.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt dopiął swego. Hit o krok

Wicemistrzowie Hiszpanii zbroją się przed kolejnym sezonem. Na Santiago Bernabeu pojawili się już Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté i Bernardo Silva. Teraz Real Madryt finalizuje kolejny ruch, zdecydowanie bardziej spektakularny niż wymienione.

Ben Jacobs potwierdził, że Królewscy są już właściwie pewni hitowego transferu. Nowym zawodnikiem Los Blancos zostanie Yan Diomande. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej lada chwila powinien dołączyć do drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho.

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Real wcześniej osiągnął porozumienie z samym piłkarzem, a teraz ustalił warunki jego przeprowadzki z RB Lipsk. Byki zaakceptowały ofertę hiszpańskiego giganta i niedługo powinniśmy otrzymać oficjalne potwierdzenie zmiany barw przez 19-letniego napastnika.