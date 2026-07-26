Real Madryt rusza po cel transferowy Barcelony. Szybki ruch

15:57, 26. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Real Madryt nie zamyka letnich zakupów i szykuje kolejne wzmocnienia. Tym razem na celowniku znalazł się Alessandro Bastoni, ale Inter nie zamierza ułatwiać negocjacji i oczekuje ogromnych pieniędzy za swojego obrońcę.

Jose Mourinho
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho wskazał idealnego kandydata do defensywy

Real Madryt ma za sobą bardzo aktywne lato na rynku transferowym, ale to jeszcze nie koniec zmian. Po wzmocnieniu defensywy Denzlem Dumfriesem, Markiem Cucurellą i Ibrahimą Konate trener Jose Mourinho chce sprowadzić jeszcze jednego środkowego obrońcę. Szkoleniowiec uważa, że dopiero wtedy przebudowa tej formacji będzie zakończona.

Jak informuje „AS”, numerem jeden na liście życzeń Królewskich jest Alessandro Bastoni. Defensor nieustannie znajduje się też na celowniku FC Barcelony. Reprezentant Włoch był już łączony z Realem na początku letniego okna transferowego. Później temat wyraźnie ucichł, ale teraz wrócił z nową siłą. Stało się to po tym, jak madrycki klub stracił szanse na sprowadzenie Nico Schlotterbecka.

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Władze Realu są przekonane, że Bastoni idealnie pasuje do zespołu. Problem stanowi jednak stanowisko Interu. Mediolańczycy nie planują rozstawać się z jednym ze swoich liderów i nie chcą nawet rozpoczynać rozmów, jeśli na stole nie pojawi się wyjątkowo wysoka oferta.

Według „AS” Inter wycenił kartę zawodniczą 26-letniego stopera na co najmniej 70 milionów euro. To dokładnie takie samo stanowisko, jakie klub z Mediolanu prezentował wcześniej podczas zainteresowania ze strony Barcelony.

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