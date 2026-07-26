Liverpool chce gwiazdę Juventusu. Niespodziewany następca Salaha

Liverpool rozpoczął poszukiwania piłkarza, który wypełni lukę po Mohamedzie Salahu. Na liście kandydatów znalazł się Francisco Conceicao z Juventusu, ale włoski klub nie zamierza oddać swojego skrzydłowego za bezcen.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Juventus wysoko wycenia Conceicao

Liverpool pracuje nad jednym z najważniejszych transferów tego lata. Po odejściu Mohameda Salaha klub szuka zawodnika, który wniesie do ofensywy szybkość, dynamikę i odwagę w pojedynkach. Trener Andoni Iraola naciska na sprowadzenie nowego prawego skrzydłowego i chce, aby klub zainwestował w piłkarza gotowego do gry na najwyższym poziomie.

Jak informuje „Tuttosport”, na celownik The Reds trafił Francisco Conceicao. Liverpool skontaktował się już z otoczeniem reprezentanta Portugalii, aby sprawdzić, czy transfer jest w ogóle możliwy. Na razie nie doszło jednak do rozmów między klubami. Juventus nie zamierza spieszyć się z podejmowaniem decyzji, ponieważ uważa skrzydłowego za ważny element swojej kadry.

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Turyńczycy sprowadzili Conceicao z Porto zaledwie rok temu. Na jego transfer przeznaczyli około 40 milionów euro, dlatego dziś oczekują znacznie wyższej kwoty. Według „Tuttosport” rozmowy mogłyby rozpocząć się dopiero od oferty wynoszącej co najmniej 50 milionów euro. Taka cena może okazać się zbyt wysoka dla The Reds.

W klubie z Anfield nie ukrywają jednak, że ich wymarzonym celem pozostaje Bradley Barcola. Jak podaje „L’Equipe”, francuski skrzydłowy poinformował Paris Saint-Germain, że nie zamierza przedłużać kontraktu, który obowiązuje jeszcze przez dwa lata. Taki ruch może otworzyć drogę do transferu jeszcze tego lata. Problemem pozostają jednak pieniądze, ponieważ sprowadzenie zawodnika PSG byłoby znacznie droższe niż ewentualny zakup Conceicao.