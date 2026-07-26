Lech Poznań chciał piłkarza z La Liga! Oferował trzy miliony

18:13, 26. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Sergio Escario (Mundo Deportivo)

Lech Poznań wyraził zainteresowanie zawodnikiem z La Liga, o czym informuje Sergio Escario z Mundo Deportivo. Mistrzowie Polski proponowali trzy miliony euro za transfer obrońcy.

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Alex Lopez/ Alamy Na zdjęciu: UD Olot - RCD Espanyol

Lech musi szukać dalej. Oferta za obrońcę odrzucona

Podopieczni Nielsa Frederiksena w niezwykle udany sposób rozpoczęli walkę o awans do Ligi Mistrzów. Lech Poznań na wyjeździe pokonał Aarhus GF 4:1 i jest o krok od gry w kolejnej rundzie eliminacji. By zmaksymalizować swoje szanse na udział w elitarnych zmaganiach, Kolejorz potrzebuje kolejnych transferów.

Na celowniku mistrzów Polski znalazł się Roger Hinojo. Sergio Escario z Mundo Deportivo przekonuje, że Lech zaoferował trzy miliony euro za wychowanka Espanyolu. Klub z Barcelony odrzucił propozycję Poznaniaków.

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Papużki nie zamierzają rozstawać się z bocznym obrońcą, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Cultural y Deportiva Leonesa w Primera Federación na zapleczu La Liga. Lewonożny defensor rozegrał 38 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę.

Portal Transfermarkt wycenia go na milion euro. Teraz Hinojo będzie miał okazję na występy w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii. Do tej pory zaliczył jeden mecz w La Liga – w sezonie 24/25 zapisał na swoim koncie osiem minut w rywalizacji z Villarrealem w 26. kolejce.

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