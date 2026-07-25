Man United chce skrzydłowego z Serie A. W grze 40 mln euro

Manchester United umieścił na liście życzeń Jonathana Rowe'a z Bologni. Włoski klub oczekuje za angielskiego skrzydłowego nawet 40 milionów euro - ujawnia "Corriere di Bologna,".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Jonathan Rowe znalazł się na radarze Manchesteru United

Manchester United kontynuuje poszukiwania wzmocnień ofensywy przed rozpoczęciem nowego sezonu. Jak informuje włoski dziennik „Corriere di Bologna”, na liście życzeń 20-krotnych mistrzów Anglii znalazł się Jonathan Rowe z Bologni. Angielski klub chce sprowadzić co najmniej jednego skrzydłowego.

Rowe ma za sobą interesującą drogę do Serie A. Piłkarsko wychował się w Norwich City. W pierwszym zespole Kanarków rozegrał 56 spotkań i zdobył 13 bramek. Kolejnym etapem jego kariery była Marsylia. Początkowo trafił do francuskiego klubu na zasadzie wypożyczenia, a po udanym sezonie 2024/2025 został wykupiony na stałe.

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Następnie Bologna wykupiła Anglika za 17 mln euro. W sezonie 2025/2026 wystąpił w 43 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił osiem goli i zanotował pięć asyst. Znakomita forma sprawiła, że ponownie znalazł się na radarze klubów z Premier League.

Według „Corriere di Bologna”, Włosi są gotowi rozważyć sprzedaż zawodnika za około 40 milionów euro. Oprócz Manchesteru United zainteresowanie Anglikiem wykazywał wcześniej również Everton. Transfer Rowe’a nie jest jednak priorytetem dla Manchesteru United.

Klub z Old Trafford koncentruje się przede wszystkim na pozyskaniu klasowego środkowego napastnika, który zwiększy rywalizację z Benjaminem Sesko. Ponadto działacze pracują nad sprowadzeniem nowego pomocnika oraz lewego obrońcy.