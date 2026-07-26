Milan złożył ofertę za gwiazdę Barcelony

Milan chce wzmocnić defensywę przed nowym sezonem i ma już wybranego kandydata. Gerard Martin z Barcelony trafił na szczyt listy życzeń, ale pierwsza oferta włoskiego klubu nie przekonała mistrzów Hiszpanii, donosi "Calciomercato".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Barcelona nie chce tanio oddać swojego talentu

Milan wyciągnął pierwsze wnioski po sparingu z Celtikiem. Sztab szkoleniowy uznał, że drużyna potrzebuje lepiej grającego piłką obrońcy. Taki zawodnik ma pomóc w spokojnym wyprowadzaniu akcji od własnej bramki. Właśnie dlatego uwagę Rossonerich przyciągnął Gerard Martin. Hiszpan od kilku miesięcy znajduje się w kręgu zainteresowań klubu z San Siro. Pierwsze rozmowy z Barceloną rozpoczęły się jeszcze za kadencji poprzedniego dyrektora sportowego.

22-letni defensor jest wychowankiem La Masii. Ma 186 centymetrów wzrostu i lepiej czuje się z piłką przy lewej nodze. W Milanie uważają, że jego profil idealnie pasuje do stylu gry, jaki chce wprowadzić Ruben Amorim. Gerard Martin jest jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia środka obrony.

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Milan złożył już pierwszą ofertę za piłkarza. Włoski klub zaproponował 20 milionów euro, ale Barcelona odrzuciła tę propozycję. Katalończycy oczekują około 35 milionów euro. Jednocześnie pozostają otwarci na dalsze rozmowy. Niewykluczone, że porozumienie ułatwią bonusy lub procent od przyszłej sprzedaży zawodnika.

Gerard Martin rozegrał w poprzednim sezonie 30 spotkań w La Lidze i zapracował na mocną pozycję w pierwszym zespole. Sam piłkarz chciałby zostać w Barcelonie, z którą ma kontrakt do 2028 roku. Klub bierze jednak pod uwagę sprzedaż ze względów finansowych.